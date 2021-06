Skate, surf, escalada y karate: deportes olímpicos en Tokio para captar al público joven

Un patín para el skate, una tabla para el surf, la pared de un rocódromo para la escalada y un tatami para el karate. Deportes de calle, de naturaleza y un arte marcial -con origen en el siglo XVI- debutan este año en el mapa olímpico. Para la mayoría lo que hacen es mucho más que un deporte. Son unos valores, un modo de vida, una manera de relacionarse con otras personas o de recorrer el mundo.

El karate hace años que lo esperaba. El surf, el skateboarding y la escalada deportiva se sorprendieron algo más cuando el Comité Olímpico Internacional anunció, en 2016, que serían olímpicos por primera vez. También vuelven a Tokio el béisbol y el softball, después de desaparecer de los JJ. OO. en 2008 en Pekín.

Objetivo: atraer a los jóvenes

La opinión del surfista Aritz Aranburu -que se ha quedado a las puertas de ir a Tokio- refleja el objetivo que se marcó, hace ya unos años, el Comité Olímpico Internacional: "Cuando me imagino los deportes olímpicos siempre son en canchas o en sitios cerrados. Me parece que ha sido un acierto intentar reclutar nuevo público y gente joven".

“Los juegos estaban perdiendo público y muchos jóvenes no los seguían“

Los juegos estaban perdiendo público y muchos jóvenes no los seguían. Tenían que atraer su atención. ¿Cómo hacerlo? Incluir en el programa olímpico nuevos deportes, después de probarlos en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los primeros se celebraron en Singapur en 2010. "El COI no da puntada sin hilo, analiza las audiencias y por eso está metiendo las incorporaciones de estos deportes callejeros, habituales en las calles, pero no en el tradicional plantel de deportes olímpicos", cuenta a este equipo de Crónicas, Paloma del Río, periodista deportiva de RTVE.