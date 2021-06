Como se preveía, la aprobación en Estados Unidos del fármaco aducanumab contra el alzhéimer ha llegado acompañada de polémica. Básicamente, porque se trata de un medicamento experimental, que tiene un coste de unos 45.000 euros anuales por paciente, y con una eficacia puesta en duda por muchos expertos, que insisten en que los resultados de los ensayos clínicos no son de momento concluyentes.





Este fármaco, que se comercializará en Estados Unidos bajo el nombre de Aduhelm, es un inyectable que se administra mensualmente para ralentizar el deterioro cognitivo en las primeras etapas de la enfermedad, por lo que en principio solo estaría indicado para personas con demencia leve. El objetivo de este anticuerpo monoclonal es eliminar los depósitos de una proteína llamada beta amiloide que se acumula en el cerebro de los pacientes en las primeras etapas del alzhéimer, lo que ralentizaría los graves efectos posteriores.



Sin embargo, aunque desde el ámbito científico se asume que el aducanumab no va a suponer ni mucho menos el remedio definitivo contra el alzhéimer, y que incluso su eficacia clínica será modesta en el mejor de los casos, también se destaca la importancia que tiene esta aprobación, ya que representa un salto cualitativo en el tratamiento de la enfermedad.

En estudio por parte de la EMA

Para que este medicamento pueda llegar a España, necesita pasar antes el filtro de las autoridades sanitarias comunitarias. Un trámite que no está, ni mucho menos, asegurado. Biogen anunció en octubre que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había comenzado a revisar la solicitud de autorización de comercialización del aducanumab. "No sabemos qué va a hacer la EMA. Bien pudiera ser que no aprobara el fármaco, en cuyo caso en España no lo podríamos administrar. Lo veremos en los próximos meses", expresa el neurólogo Juan Fortea.



En todo caso, incluso aunque contase con el visto bueno del regulador europeo, las probabilidades de que pudiese administrarse en España seguirían siendo escasas. "Aunque lo apruebe la EMA, tendremos que ver si el sistema sanitario público lo financia o no, porque sería un reto mayúsculo", opina Fortea, quien explica que "ahora mismo no se podría asumir por dos motivos: primero, por su elevado coste; y segundo, porque no tenemos un sistema público lo suficientemente desarrollado, ya que por desgracia en nuestro país hay una inequidad lacerante en la atención a las personas con demencias".



Para este especialista, después de una década de fracasos continuados en los ensayos clínicos contra esta enfermedad neurodegenerativa, la aprobación del aducanumab en Estados Unidos supone "la punta del iceberg del avance tremendo que hemos tenido en los últimos veinte años en la fisiopatología del alzhéimer, y demuestra que estamos ya siendo capaces de modificar procesos fisiopatológicos importantes en la enfermedad".



"Las terapias modificadoras del curso de la enfermedad ya son una realidad, y van a llegar más en los próximos años", vaticina. Según explica, este fármaco pertenece a las terapias antiamiloideas, y no es el único de su clase. Existen otros dos ensayos clínicos de sendos compuestos en fase muy avanzada, y en 2023 se espera que al menos uno de ellos pueda arrojar resultados definitivos.