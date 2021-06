Jorge Prieto, el enfermero viral del Wanda: "La gente viene con incertidumbre y lo resolvemos con humor"

Con un discurso de carrerilla, didáctico, con empatía y humor para resolver dudas sobre la vacunación, el enfermero del SUMMA 112 de Madrid Jorge Prieto se ha hecho viral en las redes sociales y ha recibido miles de felicitaciones. En un vídeo de dos minutos, compartido decenas de miles de veces, Prieto explica a los que han recibido la inyección en el estadio del Atlético qué hacer tras el pinchazo.

"La repercusio´n ha sido espectacular, no me lo esperaba para nada, el público se entregó". Usar ese humor para que se vayan contentos, alegres y tranquilos. El humor es una herramienta básica de protección emocional, pero es una herramienta difícil de saber dónde está el límite.

La vacuna ha sido un pinchacito qu eno se nota pero con ese pinchacito toda la soiciedad en su cojunto va a dar un paso más para acabar con este dolor de cabeza. Yo he sido un privilegiad por vacunar a mi propio padre. Ha sido un auténtico orgullo.

"La gente viene con cierta incertidumbre. Lo resolvemos con humor, que es la llave perfecta para entrar en las personas y que se vayan con cuatro conceptos básicos y tranquilos", ha explicado Prieto en una entrevista a Radio Nacional. En el vídeo, resuelve dudas sobre si tienen que tomar medicación tras el pinchazo, o si se puede viajar a pesar de tener una cita para la segunda dosis en 21 días. "¿Si no me pasa nada me tengo que tomar el paracetamol?", pregunta a un público congregado a su alrededor en el Wanda Metropolitano, que responde al unísono "no".

Prieto asegura que "nos preocupamos demasiado" tras unas semanas "de mucha información". "Tenemos prensa, radio, televisión y además todas las redes sociales. Nos llega un bombardeo informativo y la gente llega con muchísimo miedo", afirma.

