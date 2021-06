La pandèmia canvia les preferències en la compra de vivenda

El sector immobiliari ha canviat les tendències com a conseqüència de la pandèmia. El confinament estricte ha suposat un abans i un després en la recerca de nous habitatges en la Comunitat Valenciana. Ara, els qui busquen una llar aposten per les cases unifamiliars, amb espais a l’aire lliure i contacte amb la natura. Així ho constata un informe del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI).

Es tracta d’un informe trimestral que aporta informació sobre la compra i la venda de vivendes. Es realitza a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de les mateixes immobiliàries. En general, recull les noves tendències del sector que, després de quinze mesos de pandèmia, ha deixat petjades.

Es busquen cases per a viure i no sols per a conviure José Carlos Herrero, agent immobiliari, explica que ara la gent vol cases per a viure i no sols per a conviure. És una conseqüència directa dels mesos de confinament estricte, quan els qui vivien en cases relativament menudes trobaren a faltar els espais amb lluminositat i grans finestrons. Segons l’informe de COAPI, estes noves tendències provenen de la necessitat de la gent de “fugir” cap a espais més grans on poder gaudir de la casa. És a dir, una vivenda no només per a conviure sinó també un lloc on poder passar grans estones, amb utilitat i encarada també a l’aprofitament de les hores de temps lliure dins de la mateixa llar. “La majoria dels clients descarten habitatges amb altures baixes“ Lara Blanco, gerent d'Immobiliària Blanco, diu que els clients ja no busquen pisos amb altures baixes. És més, assegura que “la majoria dels clients descarten directament habitatges amb altures baixes, no volen ni donar-los una ullada. Es decanten per les altures, una forma d’estar amb més contacte amb l’aire fresc, els paisatges i la naturalesa que els rodeja”. La gent tendix a fugir de les ciutats cap a espais més grans on poder gaudir de la casa AGENCIAS

A l'espera del client estranger Tanmateix, el sector immobiliari es troba a l'espera dels clients estrangers. Vicente Díez, vicepresident i portaveu de COAPI, ha constatat que el sector immobiliari de la Comunitat Valenciana es troba lluny de la situació que es vivia abans de la pandèmia per la falta de clients forans. "El client estranger no hi pot vindre perquè té molts problemes de mobilitat, per motius obvis, estem a l'espera de que arriben el més prompte possible". "Els compradors prefereixen cases o pisos antics i reformar-los" Els habitatges de nova construcció tampoc no es lliuren de la crisi sanitària. Els compradors prefereixen cases o pisos antics i reformar-los, donat el preu elevat dels de nova construcció i la necessitat d'economitzar les despeses amb la crisi del coronavirus. S'hi afegeix el fet que, la majoria dels pisos de nova construcció, són molt més menuts quant a espai que no d'altres amb més anys d'antiguitat. Este factor ha fet que les dinàmiques de recerca canvien i que els clients demanen infraestructures amb possibilitats de canviar al seu propi gust, com reflexa l'anàlisi de COAPI.