Este martes se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado, conocida como 'La más grande'. Falleció el 1 de junio de 2006 a los 61 años víctima de un cáncer de páncreas.

Entre sus numerosos premios figura el de 'La Voz del Milenio' que consiguió en Nueva York, galardón que la reconocía como la mejor voz femenina del siglo XX. Un referente de la copla, género en decadencia que revitalizó con sus interpretaciones que embellecía con su voz y su tremenda presencia escénica. "Tú eres una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar", dijo Lola Flores de la chipionera más internacional que puso esa localidad gaditana en el mapa.

Más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo. Cantó para dos presidentes de Estados Unidos, primero para Ronald Reagan en 1985, al que con su "inglés chipionero", le encandiló con su famoso "this is my second country, mr president" (este es mi segundo país, señor presidente) y posteriormente para George Bush padre.

Fue una pionera defensora de los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI: "Yo soy pro gay", dijo en una entrevista. Con letras y unos vestidos que llevaron de cabeza a la censura de la época, como le dijo a Jesús Hermida en su programa de RTVE 'De cerca' en 1980: "Son temas de la vida diaria, lo que ocurre es que nunca se había cantado y lo había cantado, si se ha cantado, un hombre, pero nunca lo había cantado una mujer".

“¡Cuánto nos puede gustar Rocío Jurado! Día de recordar su arte, hoy especialmente, en el quince aniversario de su fallecimiento, en 2006. Mira -- > https://t.co/ogsPD6hbBb #FelizMartes #BienvenidoJunio #1Junio pic.twitter.com/xi4FJuEOoK“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) June 1, 2021

Es tremendamente complicado elegir las diez mejores canciones de esta artista atemporal, pero vamos a intentar honrar su memoria con este pequeño homenaje.

10. Amores a solas Una canción que no es de las más populares, pero que en 1979 toca un tema tabú, la masturbación femenina: "Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando, ah... Amores humanos, amores a solas, qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amar". Uno de los dos temas del disco 'Señora' cuyo autor es David Beigbeder.

9. Algo se me fue contigo Otra que no es de las más conocidas, pero una bella canción dedicada a su madre, que había fallecido un año antes. También del disco 'Señora', que vendió más de 900.000 copias, solo en España, y por las que recibió nueve discos de platino. Los autores son Manuel Alejandro y Ana Magdalena.

8. Moreno y bien parecío Demostrando sus dotes para el flamenco se atrevió con este fandango de Huelva: "Doce cubiertos de plata me mandaste de regalo y yo me conformaría con la cuchara de palo de cuando tú me querías".

7. Me ha dicho la luna Una canción atípica, con mezcla de pop y rumba, y la más reciente de esta recopilación, de 1998, apareció en el disco 'Con mis cinco sentidos', uno de los últimos que sacó en vida la artista de Chipiona. Compuesta por Jesús Carmona, Rafael Del Estad y Diego Carrasco.

6. Se nos rompió el amor Del álbum 'Paloma brava', de 1985, alcanzó el número uno en la lista Billboard de discos de pop latinos en mayo de 1986. "Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza".

5. Ese hombre Una canción reivindicativa, dedicada al desamor del disco 'Señora', en 1979. "Es un gran necio, un estúpido engreí­do, egoí­sta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón... Inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor". Posteriormente, fue versionada por Fangoria.

4. Muera el amor Compuesta por los miembros de La charanga del tío Honorio: Luis Gómez-Escolar, Honorio Herrero y Julio Seijas. "Muera el amor, que abraza, que abrasa, que roba, que arrasa, que muera el amor, que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz", dice la canción que versionó Gloria Trevi.

3. Como yo te amo Compuesta por Manuel Alejandro y Ana Magdalena para Rocío Jurado, fue Raphael el primero en sacarla al mercado. Ambos la cantarían juntos en 1999 en el programa de Antena3: 'La gran noche de Raphael'. La versión de 'La más grande' fue número uno de Los 40 Principales en febrero de 1980. También la interpretó junto a un coro de gospel en RTVE. 06.00 min Rocío siempre - Rocío Jurado interpreta 'Como yo te amo'

2. Señora El sencillo del disco al que da nombre, narra de una infidelidad con un hombre casado, desde el desconocimiento de la existencia de la esposa. Compuesta por Manuel Alejandro y Ana Magdalena, como tantas otras de este listado. "Cuando supe que existía usted, señora. Ya mi mundo era solo él, señora... Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí", cuenta sobre la historia de amor a tres.