Cada vez que una mujer es asesinada en España por su pareja o expareja, el registro oficial de víctimas de violencia de género contabiliza el nuevo crimen machista y recoge una serie de datos como la fecha del asesinato, la edad de la víctima o la existencia de denuncia previa. Lo que no queda reflejado en las estadísticas es el enorme dolor y el gran vacío que esta lacra deja en la vida de familiares y seres queridos, quienes en muchos casos no solo tienen que recomponer su propio camino para seguir adelante sino que también asumen la responsabilidad de continuar con el que iniciaron las que ya no están.

En esta situación se encontró Mercedes Pacheco cuando su hermana Cristina fue asesinada el 27 de enero de 2003, año en el que precisamente arrancó el registro de víctimas. Tenía 34 años y tres hijos de 2, 4 y 11 años.

Su historia ha llegado a RTVE.es a través del número de WhatsApp vinculado al especial ‘Más de mil mujeres asesinadas’, que relata las vidas de las víctimas de violencia de género en España. Mercedes quiso participar en el homenaje para rendirle tributo a su hermana recordando quién era ella y también ha descrito cómo continuó su propia vida tras la tragedia familiar.

"Ahí estaban mis dos hijos, mi nueva familia" "Asesinaron a mi hermana y me convertí en madre de dos niños". Esa es la frase que resume el gran cambio vital que provocó en Mercedes el doloroso asesinato de su hermana. Ella apenas había tenido contacto con sus dos sobrinos más pequeños desde que nacieron porque la distancia —los menores residían con su madre en La Rioja y Mercedes vive en Sevilla— había impedido que se vieran con regularidad. Sin embargo, el mismo día en que le comunicaron la triste noticia decidió que tenía que ser ella quien asumiera la crianza de los dos chicos. "Directamente. Ni lo dudé. Se lo dije a mis padres. Dije 'estos niños no se quedan solos'. Mis padres habían criado al mayor de Cristina en Rota (Cádiz), pero eran muy mayores y no podían tener a dos niños tan pequeños. Uno venía aún con pañales. Y, bueno, yo siempre había querido ser madre porque me encantan los niños", explica Mercedes. Tan curiosa es la vida, dice, que justo en aquel preciso momento, con 41 años, se entera de que la tienen que operar para extirparle el útero. "La ginecóloga, que era amiga de la familia y ya estaba al tanto de que yo me quedaría con los menores, cuando desperté de la anestesia, me dice: ‘mira, Mercedes, tú siempre habías querido ser madre, ¿no? Pues ahora tienes a dos niños de una vez como por cesárea, ya que tienes hasta tus puntos dados y todo’”, cuenta. “‘Mira, Mercedes, tú siempre habías querido ser madre, ¿no? Pues ahora tienes a dos niños“ Mercedes, que siempre ha sido una mujer fuerte, ha aprendido con el tiempo a quedarse con lo bueno que le dejó Cristina, pero asegura que los primeros días tras el asesinato fueron tremendamente dolorosos.



“Los niños de Cristina y las cenizas de Cristina llegaron después de un largo viaje en autobús desde Burgos hasta el Puerto de Santa Maria (Cádiz). Después de toda la noche viajando, llegaron a las diez de la mañana. Mis padres y yo esperamos en la estación del Puerto a que bajaran del bus y yo vi bajar poco a poco a todos. Por último, mi hermana Inma con las cenizas de Cristina, y los dos niñitos pequeños huérfanos. Se me llenó el alma de una pena tan profunda difícil de explicar. Y ahí estaban mis dos niños, mis nuevos hijos, mi nueva familia”, revive Mercedes.