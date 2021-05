Uno de los grandes títulos de la animación de este último año es el corto Roberto, de la realizadora Carmen Córdoba González, que es uno de los nominados de esta edición de los Premios Quirino y que lleva acumulados casi 70 premios internacionales. Una preciosa historia de amor que habla de temas fundamentales como el aceptarse a uno mismo y los trastornos alimenticios.

Un corto con muchas cosas autobiográficas protagonizado por dos niños que son vecinos y se comunican por las cuerdas de la ropa. Dos niños que crecen y cuya amistad irá evolucionando a una bella historia de amor que se enfrenta a esos problemas que mencionábamos.

Y lo primero que preguntamos a Carmen es por qué el corto se llama Roberto, si la protagonista es la chica: “El personaje del chico está inspirado en una persona real, que se llama Roberto, y ese nombre fue la semilla inicial del corto, que ha cambiado muchísimo durante su desarrollo. Pero por lo menos quise conservar esa semilla inicial de la que partió. Y aunque la protagonista absoluta sea ella, creo que Roberto es el símbolo de la constancia. Por eso pienso que es bonito que lleve su nombre”.

Tratar los trastornos alimenticios con elegancia

Como decimos es un corto casi autobiográfico: “Si, es una historia muy personal –confiesa Carmen-. Cuando tenía veintipocos años estudiaba informática y estaba en ese proceso de odiarme y odiar a los demás; y me encontré con esta persona de mi infancia, Roberto, al que juzgué por su aspecto físico y su obesidad. Pero cuando lo reconocía el cerebro me hizo como un click, y eso me ayudó mucho a empezar un camino y me pareció que debía intentar hacer lo mismo por otras personas”

Como decimos el corto trata los trastornos alimenticios con mucha elegancia y sin caer en sentimentalismos fáciles. “Creo que lo importante de este tipo de problemas no son los síntomas, que es donde se suelen quedar otras historias, sino que lo que afecta más a las personas es el sufrimiento emocional y lo que está dentro de la mente. Por eso quise meterme dentro de la mente de la protagonista. Y evitar cosas como gente vomitando, que es en lo que se quedan algunas películas”.