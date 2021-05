'Wayback', un corto con mensaje ecologista que encabeza las nominaciones a los Premios Quirino

El cortometraje español Wayback, de Carlos Salgado, es la obra con más nominaciones a los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana que se entregarán este sábado, 29 de mayo, en Tenerife. Un corto espectacular y con mensaje ecologista, que está nominado a mejor desarrollo visual, mejor diseño de animación y mejor música original.

Para comprender de dónde sale la potencia visual de este corto, solo hay que recordar que Carlos Salgado (Madrid, 1980), es uno de los mejores artistas visuales de la actualidad. Ha realizado Storyboards y Concept Art para directores como Alejandro Amenábar, Nacho Vigalondo, Guillermo del Toro, Andy Muschietti o Mateo Gil, Richard Stanley.... Y paralelamente trabaja como realizador en proyectos de animación para publicidad (Los Nadie, Partir de Cero), tí­tulos de crédito (Torrente 5) o películas (secuencias de animación de Gernika, Zipi y Zape 2).

El corto está ambientado en el futuro, en los límites de la galaxia, y protagonizado por un explorador espacial que recoge una planta en un misterioso planeta. Pero su camino de vuelta se complicará, poniendo a prueba su determinación. “Llevaba años trabajando en piezas de animación para publicidad y películas –asegura Carlos-, y quería hacer un proyecto propio, personal y que estuviera enmarcado en la ciencia ficción que es mi género favorito”.

“A partir de ahí empecé a crear el corto, haciendo directamente el story board porque el corto no tiene diálogos –añade-. Y durante tres años y medio busqué financiación, hice un tráiler para poder venderlo… y el estudio USER T38, que es para el que trabajo, decidió apostar por la idea. Se sumaron Movistar Plus y la Comunidad de Madrid y pudimos culminar el corto en los últimos meses de 2020”.

El futuro que nos presenta este corto no parece muy halagüeño y es que Carlos también quería hacer una animación con mensaje ecologista: “El corto lo planteé en base a varias cosas: Por un lado, es una historia de ciencia ficción y fantasía; una experiencia visual . Y por el otro está esa base ecológica, que está muy sugerida y que nos habla, tanto del futuro de la humanidad como de la conservación de la naturaleza. Sin olvida r ese estudio de cómo afecta al personaje protagonista el aislamiento . Cómo el protagonista pasa por todos esos lugares espectaculares a los que no presta atención porque está centrado en su misión”.

Una banda sonora estupenda

En un corto sin diálogos la música es fundamental, y hay que reconocer que la banda sonora compuesta por Lost Twin (Carlos R. Pinto) es fabulosa. “Quería contar con Carlos desde el principio –confiesa el director-. Me encantaba su música y como el corto necesitaba un enfoque electrónico, moderno… y en el que esa música supliese a los diálogos, decidí contar con él. Porque la música era fundamental para potenciar lo visual. Ha aportado muchísimo a la historia”.

“Fue trabajando en paralelo a nosotros –continúa-. Le íbamos mandando lo que terminábamos y el trabajaba sobre ellos. Yo estaba acostumbrado a trabajar con la música de referencia, pero cuando ví la combinación final de imágenes y música, ví el corto de otra manera”.

Viendo el corto, nos da la impresión de asistir al nacimiento de un mundo que daría para muchas más historias de ciencia ficción. “Me gustaría seguir trabajando en este universo -asegura Carlos-. Está planteado como un corto pero no me cierro a hacer una cosa más larga. A veces lo pienso y me gustaría seguir explorando ese universo, aunque no necesariamente dentro de esa misma historia”.