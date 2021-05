La ONU inicia una investigación por posibles abusos contra los derechos humanos en Gaza

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido este jueves crear una comisión de investigación sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en los territorios palestinos ocupados y en Israel desde que comenzase la última escalda de tensión, pero también sobre las "causas fundamentales" de las tensiones.



La resolución ha sido aprobada por 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones, en una reunión extraordinaria del Consejo, que había sido solicitada por Pakistán, como coordinador de la Organización de Cooperación Islámica, y las autoridades palestinas.

Pero desde Israel ya han mostrado su rechazo a la resolución del Consejo en declaraciones de su ministro de Exteriores y ha dejado claro que su país no cooperará con la investigación.

Durante los 11 días que duró el conflicto bélico en la Franja de Gaza, en total, 243 palestinos, entre ellos 66 menores, han muerto. Y 12 personas perdieron la vida en Israel.

"Por tanto, se aprueba el proyecto de resolución" ha dicho Nazhat Shameem Khan, embajador de Fiji que desempeña el papel de actual presidente del foro de Ginebra, después de una sesión especial de todo el día.

Alemania vota en contra porque culpabiliza a Israel

Europa no ha tenido una posición única en la votación. Con Alemania y Austria que han rechazado la resolución por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades del grupo islamista palestino Hamás (que gobierna de facto Gaza desde 2007), que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los once días que duró el conflicto, mientras que Francia ha preferido abstenerse.

La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, ha recordado que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como “Cúpula de Hierro” y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.