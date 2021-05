La lucha de Vallecas por salir de la crisis tras la pandemia

Si de algo presume Gonzalo es de ser trabajador en mayúsculas. Empezó con 15 años fregando platos en una sala de Bingo. Así arrancó su carrera en la hostelería, un sector que le apasiona y que le ha permitido llegar a lo más alto formando parte, como camarero, del servicio de la Casa Real. Su sueldo y el de su mujer les ha permitido vivir holgadamente durante años. "Jamás hemos pedido ayuda, jamás nos hemos visto en esa necesidad, pero nos hemos visto así ahora por culpa de esta pandemia", señala al equipo de Crónicas para el reportaje "Somos Tribu".

Primero fue un ictus que le dejó durante un año con el cuerpo paralizado y perdió su empleo. Pidieron ayuda a su banco para poder hacer frente a la hipoteca suscrita, cuando la entidad bancaria comenzó a aplicar intereses de demora. El sueldo de Laura, su mujer, se iba directamente a la hipoteca, pero no llegaba para pagar la mensualidad completa.

"Es desesperante ver como mi mujer se vuelve loca haciendo cuentas, y ver que llora, que se viene abajo porque son nuestros hijos o levantarte por las mañanas sin saber si al día siguiente mis hijos tendrán donde estar", explica Gonzalo. Con la pandemia su mujer también perdió su empleo. Durante meses han sobrevivido ellos y sus tres hijos con una pensión de 600 euros. Solo la hipoteca eran ya 900. Los gastos de demora han provocado que, después de llevar 13 años pagando su casa, actualmente deban al banco 40.000 euros más de la cantidad que pidieron inicialmente. No se niegan a pagar, pero si piden un alquiler social que puedan asumir para no acabar en la calle.

“Es duro ver que llevas una clase media de repente todo se viene abajo”, añade Gonzalo, al tiempo que asegura que temen que día llegue la carta de desahucio: "Ese día mi mujer saldrá, mis hijos saldrán, pero a mí... tendrán que llevarme por delante".

"En Vallecas ha habido centenares de desahucios en lo que va de año", cuenta José Luis de la Flor, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas. Desahucios llevados a cabo pese a la moratoria establecida por el gobierno durante el estado de alarma. Muchos han seguido adelante ante la imposibilidad de conseguir a través de servicios sociales, informes de vulnerabilidad, condición indispensable para poder paralizar un desalojo con el Real Decreto. "Es realmente una situación de tensión que si ahora mismo lo estamos viviendo, cuando la moratoria por los desahucios desaparezca vamos a tener un problema social de una gravedad que no sé cómo las instituciones lo van a hacer frente", afirma José Luis.

'Somos tribu', la tabla de salvación cuando no llegan las ayudas.

Sin ayudas por parte de servicios sociales, familias de clase media como la de Gonzalo han visto como su economía no llega a lo más básico, los alimentos. 'Somos Tribu' se ha convertido en la única ayuda que han recibido en meses. Ayuda, en forma de alimentos, que consiguen a través de donaciones y gracias al trabajo de 1.500 personas que colaboran en la red de apoyo entre vecinos. Una idea que partió de Mari Mar y Víctor el grupo motor de 'Somos Tribu'.

Un año después de su creación tiene claro que esta red de apoyo es esencial en barrios como Vallecas. "No hemos nacido para sustituir a los servicios sociales, ni somos un recurso que ellos puedan utilizar, pero sí es verdad que hay cosas a las que la Administración no llega y nosotros sí llegamos", apunta. De ahí el lema, dice: "Solo el pueblo, salva al pueblo". Los servicios sociales han estado desbordados y no han cumplido con su misión, sobre todo en distritos como este que ocupa el puesto número uno en el ranking de vulnerabilidad del ayuntamiento.

La lucha de Vallecas por salir de la crisis Grafiti en una pared del barrio de Vallecas. CRÓNICAS

Mariví Martín coordina una de las cinco despensas y recuerda que 'Somos Tribu' nació de una necesidad puntual. "Pensábamos que esto iba a ser durante una temporada corta, pero, visto lo visto, ahora están empezando a surgir los grandes problemas porque había gente que tenía algún ahorro eso ya ha desaparecido", explica. Tiene claro que seguirá al pie del cañón para que a ningún vecino le falte algo que comer. Aunque señala que les gustaría no tener que estar aquí porque eso significaría que todo está funcionando.