La vuelta del público: principal reto de los museos en 2021

Reconectar con el público, transformarse en un espacio de encuentro y más presencia de lo digital. Estos son solo algunos de los muchos retos que los museos tienen por delante en 2021 y que tienen un único objetivo, que la gente vuelva a llenar sus salas. Directores de museo de toda España reflexionan junto a Efe sobre los desafíos que afronta el sector este incierto 2021.

Ha pasado más de un año desde que la pandemia transformara por completo el panorama de los museos y hoy, Día Internacional de los Museos, toca hacer balance.

Los museos han cambiado de manera radical: donde antes había bullicio de turistas y grupos escolares ahora solo hay silencio y salas medio vacías. Las pérdidas son millonarias y el sector hace frente a uno de sus años más complejos.

La Agencia EFE ha recabado los testimonios de los directores de los museos más importantes de España: ¿Cuál cree que es el principal reto de los museos tras la pandemia?, ¿Qué transformaciones han llegado para quedarse? y ¿Habrá una mayor presencia de lo digital? Estas son sus respuestas.

"Los museos han demostrado que son más importantes que nunca. No podemos imaginar qué hubieran sido nuestros meses de reclusión sin la ayuda y el consuelo de las actividades culturales. Los museos han demostrado que son instituciones de pasado, de presente y, también, de futuro.

- Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

“Las cosas no van a seguir igual que antes de la pandemia, no lo van a ser y no lo pueden ser. Los museos deben ser mucho más solidarios, deben ser lugares de refugio, lugares en los que se puedan expresar diversas ideas, se puedan debatir en total libertad y deben ser lugares mas para ser habitados que para ser visitados.

Habrá que recuperar el tiempo que se nos robó, los museos se habían convertido en máquinas de producir eventos y ahora habrá que hacer que los proyectos sean de más largo plazo.

Con la pandemia hemos visto una aceleración de todo lo digital y obviamente eso está para quedarse. Pero, aunque esté para quedarse, no quiere decir que lo digital vaya a sustituir a lo presencial”