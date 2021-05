Con el respiro del coronavirus en la primavera pasada, uan de las preocupaciones del ayuntamiento de Pamplona era, y es, el control de uso del transporte urbano, de las popularmente conocidas como villavesas.El servicio había sufrido en el 2020 una absoluta debacle con una pérdida de más del 40% de sus viajeros.Esto se convirtió en una reducción de más de 17 millones de viajeros sobre los 40 millones de 2019, que había marcado el record de usuarios.

Las pérdias económicas superaron los nueve millones de euros ,sólo en la recaudación por tarifas.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona , responsable del transporte urbano de la capital y su cuenca, presentó un informe demoledor. Los usuarios habían cambiado de costumbres.Viajaban en coches particulares, en patinete , en bici, o andando, pero no se subían a un autobus.Y sólo el 5% utilzaba el taxi, el otro transporte depenediente de la Mancomunidad.

Ahora se da un paso más. Se recomienda a los viajeros no hablar durante el trayecto. No hablar entre ellos y tampoco hacerlo a través del móvil. Con esta medida se pretende reducir o evitar los aerosoles en el interior del vehículo.

Nuevas tecnologías

Tambien la Mancomunidad ha mejorado la app de su servicio. Ahora incluye información para saber cuánto tardará el autobús y qué nivel de ocupación hay en su interior. El objetivo es que cada uno pueda decidir si viaja o no en el próximo o espera al siguiente. Claro que hay muchos que dicen que no tienen opción porque su horario de trabajo o de estudios no admite demoras.

De una forma u otra, se trata de garantizar la seguridad del transporte urbano, y evitar que se mantenga la línea descendente en su cifra de pasajeros y de ingresos.