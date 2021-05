Tener el local abierto en toda su capacidad o poder hacerlo sólo en un 30% de su aforo. Esa diferencia la marca un medidor de CO2. Un aparato minúsculo, dotado con la tecnología más avanzada, que indica en tiempo real la calidad del aire de ese local. La infraestructura necesaria se reduce a un teléfono móvil. Desde él y a través de un código QR se puede estar controlando cada minuto la calidad de ese aire, y tomar las medidas necesarias para su renovación cuando sea necesario.



Si no hay medidor 30% de aforo

Los que no cuenten con este medidor sólo podrán abrir con un aforo del 30% de su capacidad. Una medida que no ha gustado a todo el sector. Hay algunos que consideran que en los locales que haya medidor se respetarán menos las distancias de seguridad. La calidad del aire es una garantía pero no una certeza de que se evitarán los posibles contagios.

La medida hace tiempo que funciona en muchos centros escolares con el objetivo de crear espacios más ventilados y disminuir las posibilidades de contagio entre los alumnos.

Las asociaciones de hostelería de Navarra han solicitado una reunión con el gobierno para concretar más si cabe todas las medidas exigidas para la apertura de interiores.