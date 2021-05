Cuidadores no profesionales sin vacunar: "Â¿Si enfermamos, quiÃ©n cuidarÃ¡ a mi hijo?"

Rafa, tiene dos años y medio y una enfermedad rara. Como él, hay tres millones de personas en España. 30 millones si miramos a toda Europa. En nuestro país, más de 300.000 son cuidados y atendidos por sus familiares según el Observatorio de la Dependencia. En el caso de Rafa, quien se hace cargo de él es Raquel Noguerol, su madre, que asegura que para ellos no hay vacuna. Una preocupación, la de enfermar y que su hijo no pueda ser atendido, que la ha llevado a reivindicar su prioridad en la inoculación en 'La Hora de La 1'

Doble preocupación

Para Raquel recibir la vacuna contra la Covid-19 es importante por dos motivos. El primero, proteger a su hijo ya que “tiene una salud muy delicada y es muy vulnerable a las enfermedades respiratorios”. El segundo, porque es ella -y el padre del niño- los que se hacen cargo de cuidados tan especiales “como puede conllevar el uso de un respirador las 24 horas del día, un aspirador de secreciones, una bomba de alimentación o un pulsioxímetro”. Raquel no es profesional, pero cuida a Rafa constantemente.

“Los cuidadores no profesionales están fuera de los planes de vacunación, con todo lo que conlleva.



Hablamos con Raquel Noguerol, madre de Rafa, un niño con un alto nivel de dependencia.



Te lo contamos en #LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/k7M42czY7j“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 3, 2021

“Queremos ser vacunados para proteger a nuestro hijo, tanto para no pasarle el virus como para no contagiarnos ”, asegura Raquel que ha explicado en TVE que desde el gobierno de Galicia les han dicho que “no están contemplados en el plan de vacunación”. Para esta madre gallega la pregunta es clara: “Si nos contagiamos nosotros, ¿quién va a cuidar de mi hijo?”