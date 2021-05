“Imagínese vivir la muerte de un hijo en quirófano, pensar que eso era lo peor y descubrir que lo peor era lo que venía después: entrar en el colegio”.

El hijo de José Martín tiene ocho años, una cardiopatía que le produce problemas de psicomotricidad y sufre acoso escolar en su colegio en Cádiz: “Le llamaban gordo porque no podía correr, le decían que no valía para eso. Tuvo que quitarse de las actividades extraescolares porque perdió la autoestima. Sentía que no valía para lo que estaba haciendo”.

Desgraciadamente, el caso del hijo de José es más habitual de lo que debería. Según publican la plataforma 'Educar es todo’ y la empresa Totto en el II Estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, uno de cada cinco niños y niñas del país reconoce haber sufrido acoso escolar, mayormente de índole psicológica (62%) o verbal (54,6%) y un tercio de ellos admiten haber sido víctimas de maltratos físicos (34,2%).

De la muestra de casi 2.000 encuestadas de entre 5 y 19 años, casi la mitad asegura conocer casos de acoso escolar en su centro educativo, mientras que tres de cada diez padres reconocen haber tenido constancia de alguna situación de maltrato en el colegio de sus hijos.

Con todo, quizás las cifras más preocupantes desprendidas del estudio es que solo una de cada tres víctimas reconoce haber recibido apoyo del centro y que el 70% los padres con hijos que han sufrido bullying creen que el cierre de los colegios durante la pandemia ha mejorado la situación de sus hijos.

“Ha sido una liberación”, explica Carmen Cabestany, presidenta de la asociación ‘No Al Acoso Escolar’, “Los niños acosados dicen que “van al infierno” y eso nadie lo quiere. Preferían mil veces estar en casa, aunque fuera por el virus, que tener que sufrir humillaciones, vejaciones y malos tratos cada día”.

José admite que “no existe apoyo directo del colegio” de su hijo en este aspecto y que “incluso protegen más al acosador que al acosado” porque “lo tapan o les prohíben contar lo que pasa en el colegio”: “Nos planteamos sacarlo del colegio, pero nos daba miedo que fuera peor el remedio que la enfermedad y que pasara por lo mismo en otro colegio”.

Siete de cada diez padres y la mitad de los profesores encuestados consideran que los colegios tratan de ocultar los casos de bullying para evitar que se tenga una mala imagen de ellos.

El estudio también revela que el 70% de los profesores considera que ni ellos ni los centros educativos están preparados para tratar temas de acoso escolar, cifra que aumenta hasta el 75% en el caso de los padres.

Dos de cada diez docentes creen que están poco o nada preparados

Además, dos de cada diez docentes creen que están poco o nada preparados para resolver este tipo de situaciones."Los profesores tendríamos que estar más formados para detectarlo y ser más capaces de intervenir", manifiesta Cabestany, defensora de que "el acoso es cosa de todos": "Para erradicarlo tenemos que tener conciencia de que cada uno, desde su ámbito, puede hacer algo: los compañeros siendo testigos y denunciándolo; los padres, sabiendo qué hay que hacer; la judicatura, al judicializarse un caso; los medios…". "Es un tema social, no solo un tema de educación", resume.

Asimismo, nueve de cada diez docentes cree que a veces no se sabe o no se le da la suficiente importancia al acoso escolar para evitar problemas, casi el 100% cree que los padres de los acosadores tratan de relativizar el problema y más de la mitad considera que no hay coordinación entre familias y escuela para cambiar estas situaciones.

"Para que los menores estén en situación de denunciar estos comportamientos, lo primero que se ha de hacer es hablar del tema de forma natural", opina Carmen Cabestany, "Mientras los centros sigan pensando que no existe, que es cosa de niños, que no es tan grave… no vamos a conseguir erradicarlo porque los niños no hablarán".

La presidenta de 'No Al Acoso Escolar' explica que hablar sin tapujos de estos temas ayuda a que los niños no tomen el bullying como un tema tabú: "Muchas veces ellos no saben poner la etiqueta: saben que algo está mal, pero no saben qué es. En mi experiencia como docente, cuando hablas del tema con naturalidad, ellos también lo hacen".