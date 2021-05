La cápsula Dragon Resilience de SpaceX de la misión espacial Crew-1 ha amerizado con éxito en las aguas del Golfo de México seis horas y media después de separarse de la Estación Espacial Internacional (EEI). Ha sido el primer amerizaje nocturno desde 1968.

A bordo han regresado a la Tierra tres astronautas de la NASA y uno de la agencia espacial japonesa, que han permanecido seis meses en el espacio.Así ha terminado la misión Crew-1, la primera misión tripulada que han desarrollado conjuntamente la Agencia Espacial Norteamericana (NASA) y la empresa privada SpaceX, la compañía de Elon Musk.

La misión Crew-1 se ha extendido por seis meses en el llamado laboratorio orbital, al que llegó el 15 de noviembre de 2020 tras despegar de Cabo Cañaveral (Florida).

“Undocking confirmed! After 167 days in space – the most for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974 – NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts are coming home. Splashdown is set for 2:57am ET (6:57 UT). Ask questions using #LaunchAmerica. pic.twitter.com/Np49P4mxxl“