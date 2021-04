La Guardia Civil ha abierto una investigación por la desaparición en Tenerife desde el pasado martes de un hombre y sus dos hijas de 1 y 6 años, a las que se llevó sin autorización de la madre. Por el momento, han hallado una embarcación en la que creen zarpó con las dos niñas de la marina del Puerto de Santa Cruz.

El caso se ha catalogado, desde que se tuvo conocimiento, como una desaparición de "alto riesgo" y la investigación se ha declarado secreta. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha incoado diligencias previas, de momento por la presunta comisión de un delito de secuestro.

La madre de las niñas ha denunciado ante la Guardia Civil que su expareja la llamó para decirle que no iba a verlas más, ni a él tampoco. Fuentes de la investigación han indicado que el padre de las menores se las llevó a las 17:00 horas del pasado martes y tendría que haberlas devuelto ese mismo día a las 21:00 horas. Posteriormente, la mujer, Beatriz Z., recibió la llamada de su expareja y puso la denuncia por la desaparición.

La mujer ya se había quejado el pasado mes de diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio siguiendo el protocolo de VioGén y, en marzo, volvieron a ponerse en contacto. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido.

Las cámaras del puerto grabaron al padre solo antes de zarpar Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Puerto Deportivo han revelado que Tomás Gimeno zarpó el martes pasada la medianoche a bordo de su barco, el cual apareció el miércoles vacío y a la deriva frente al Puertito de Güímar. En declaraciones a Radio Club Tenerife, el capitán del Puerto de Santa Cruz, Enrique Alonso, ha confirmado que el padre de las niñas, de 37 años, salió hasta en tres ocasiones del Puerto Deportivo, para irse finalmente en su barco sobre las 00:30 horas. Según pudieron captar las cámaras, Tomás Gimeno llegó en su coche a las 21:30 horas, lo aparcó frente al pantalán y descargó una serie de bolsos; sin embargo, el guardián que hacía el turno de noche, que lo vio de frente, en ningún momento localizó a las niñas, ni las cámaras revelan si estaban con él. 00.27 min Desaparición de "alto riesgo" de dos niñas de 1 y 6 años en Tenerife Tal y como relata Enrique Alonso, el padre de las pequeñas dio tres viajes con bolsos, maletas y ropa hacia su barco y sobre las 21:50 horas vuelve a salir del Puerto Deportivo y regresa sobre las 23:30 horas. Al parecer, necesitó comprar un cargador y salió a una gasolinera cercana, volviendo a entrar al muelle. A las 00:30 horas, Tomás Gimeno sale finalmente con su barco, de unos seis metros de eslora, el cual solo cuenta con un pequeño camarote.