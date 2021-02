Complicaciones legales de las desapariciones: "Soy la viuda de un vivo"

Félix José o el marido de Luisa López son algunas de las personas que engrosan el registro de desaparecidos en nuestro país. En España, desde 2010, hay un total de 202.529 denuncias. Casi el 10% de ellas seguían activas el año pasado. Son gente que se halla en paradero desconocido. Para sus familiares, al drama por no encontrarles muchas veces se une el legal. No saber si esa persona está viva o muerta o no encontrar el cuerpo puede acarrear numerosas trabas burocráticas.

La viuda de un vivo El marido de Luisa López desapareció hace cinco meses. El 20 de septiembre salió a pescar y al llegar la hora de la vuelta a casa, no volvió. Es ahí cuando López dio la voz de alerta y empezó la búsqueda por tierra, mar y aire. La cartera, el coche, la documentación y el teléfono móvil aparecieron, pero él no. En el móvil, una grabación de lo ocurrido. Pero sin cuerpo, no hay partida de defunción y sin ésta, no hay derechos. Es lo que está viviendo esta gallega que dice sentirse desamparada y olvidada por las administraciones y que denuncia que “me niegan mi plan de viudedad y quedé entre el cielo y la tierra, con una mano delante y otra detrás”. Tampoco puede hacer una gestión tan común como dar de baja el coche de él. “El marido de Luisa López desapareció mientras pescaba en el mar, pero no puede cobrar la pensión al no aparecer el cuerpo.



Te contamos su historia en #LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/44bgGDQ8m1“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 26, 2021 Desde el movimiento asociativo que trabaja con los familiares de las personas desaparecidas piden que se agilicen las declaraciones de ausencia para que no se den estas circunstancias. También que se provea a los juzgados de una ley de enjuiciamiento criminal más actualizada. En el caso del mar y el aire, estas declaraciones se acortan de los diez a los dos años, pero tiene que haber evidencias muy claras de que ha sido un accidente para que se logre su tramitación. Con López las autoridades no lo han estimado así por lo que -de momento- tendrá que esperar diez años para poder resolver sus conflictos legales. Para el director de QSD Global, Paco Lobatón, es fundamental resolver estas cuestiones pues “el dolor tiene que empadronarse”. Por eso es imprescindible tanto encontrar el cuerpo -en caso de que se sepa de la muerte-, como cerrar los trámites. A esto, añade otra reivindicación: la asistencia psicológica para los familiares. “El impacto de este trauma tiene que ser atendido. Es una emergencia y si una emergencia no se resuelve se enquista", asegura el periodista.

Los datos Según el Consejo de Europa, la persona desaparecida es la "ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social". Bajo esta definición hay en España 200.000 denuncias. Si es importante tener en cuenta que, según el último informe presentado por la Secretaría de Estado de Seguridad, hay una reincidencia clara en las denuncias por desaparición correspondiendo a casi la mitad de personas desaparecidas. En concreto: 121.113. Aún así, seis de cada diez corresponden a menores. Es un grupo especialmente vulnerable que acusa las sustraciones parentales y las fugas de los centros de menores tutelados.

Con cada denuncia, como reconoce el Ministerio del Interior, se activa una unidad de investigación que quedará encargada del caso, el cual permanecerá abierto hasta que se localice al familiar. Ninguno, aseguran, se da por cerrado. Y, únicamente el 1,54% de las desapariciones tiene un fatal desenlace, bien por muerte natural, accidente u otra causa violenta.