Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha calificado los conocidos como 'papeles de Bárcenas', donde el extesorero del PP anotó los movimientos de la supuesta contabilidad paralela del partido, como "chapuceros", ya que "estaban llenos de errores".

Lo ha hecho este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'B'. "No me puedo creer que se lleve de una forma tan chapucera el control de unos fondos", ha señalado el funcionario, que ha comparecido junto a otros tres peritos de la IGAE.

"Mi conclusión sería que estos papeles no están completos. No nos parece creíble que una contabilidad 'B' se lleve en hojas sueltas. Se lleva en un libro", ha señalado.

Las anotaciones contables de Bárcenas tenían "inconsistencias"

La IGAE aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad opaca de la formación política en la que ya concluyeron que las anotaciones contables de Luis Bárcenas, principal acusado, tenían "inconsistencias". Esta idea ha vuelto a ser manifestada por este perito, que ha precisado que "aunque algunos movimientos se han verificado que son reales, hay otros movimientos que no lo son y pueden estar ahí por alguna intención".

"Hay una serie de indicios (...) que me inclinan a pensar que no son los verdaderos movimientos", ha añadido al explicar que comprobaron que en algunos casos faltaban y en otros sobraban.

Según ha explicado el experto de la IGAE, analizaron tanto los denominados 'papeles de Bárcenas' publicados en 2013 en El País como los archivos informáticos que el propio extesorero entregó al entonces juez instructor de la causa, Pablo Ruz, en julio de ese año.

El perito ha añadido que el hecho de que Bárcenas entregara después archivos en un pendrive con la supuesta caja 'B', "hace pensar que esos papeles están hechos ex profeso, que no es la contabilidad real, que no son los papeles concretos" y ha indicado que dieron más credibilidad a los papeles que a los archivos informáticos.