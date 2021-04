La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha denunciado el incidente durante su última visita en Turquía. Von der Leyen ha manifestado sentirse "sola y dolida" como "mujer y como europea cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió a la representante europea con un asiento menos en la estancia, lo que obligó a la presidenta a sentarse separada y en un segundo plano.

Von der Leyen se ha expresado de esta forma ante el pleno del Parlamento Europeo para dar cuenta del conocido informalmente como 'Sofagate', en compañía del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que también estuvo en la visita a Turquía. En el encuentro diplomático, los dos líderes europeos buscaban reactivar los contactos con Turquía tras un 2020 particularmente tenso en las relaciones entre este país y Bruselas. "Soy la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea, y así esperaba que se me tratase cuando visité Turquía. Pero no fue así", ha remarcado von der Leyen.

"No puedo encontrar una justificación para cómo se me trató en los tratados europeos, así que tengo que concluir que fue porque soy una mujer. ¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?", se preguntó von der Leyen. "Me sentí dolida, me sentí sola como mujer y como europea", añadió la alemana ante la Eurocámara, que recordó que en fotos de reuniones anteriores al mismo nivel "no se ve ausencia de sillas", pero "tampoco mujeres".