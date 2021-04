Maltrato animal

Organizaciones animalistas han vuelto a pedir este sábado, coincidiendo con el Día Mundial del Animal de Laboratorio, el rescate de los animales de Vivotecnia de Madrid. Así, se han manifestado en varias ciudades españolas, como Barcelona, Madrid o Valencia, y han recordado que en España cada año los animales son utilizados en más de 800.000 ocasiones para experimentar.

La concentración más numerosa ha tenido lugar en Barcelona, donde unas 300 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar por el maltrato a los animales utilizados por algunos centros de experimentación científica.

Según los convocantes, Cataluña es la comunidad autónoma que más laboratorios de experimentación animal concentra, y consideran que las imágenes recientes dadas a conocer sobre malos tratos en un laboratorio de Madrid "no es un caso aislado".

Las organizaciones animalistas han cifrado en 817.742 los experimentos con animales que se realizaron en España durante el año 2019, y se han marcado como objetivo conseguir "llevar fuera del laboratorio los horrores que se ocultan tras sus paredes".

En la concentración de Barcelona, los participantes han exigido "el rescate inmediato de los 880 animales que siguen dentro del laboratorio" de Madrid sobre el que se han difundido unas imágenes. También han pedido a los gobiernos y administraciones "sentar las bases para un diálogo con el mundo científico para avanzar hacia la finalización de las pruebas con animales".

También en Madrid, en un manifestación convocada en la Plaza de Jacinto Benavente, decenas de personas han pedido el fin de la experimentación con animales y la liberación de los que permanecen en la sede de Vivotecnia, en Tres Cantos.

"Cada año, más de cien millones de animales no humanos son torturados y asesinados en todo el mundo para experimentos y otros fines científicos, incluida la docencia", ha señalado la organización animalista Free Fox. "Estos animales sufren diariamente terribles torturas y viven encerrados en jaulas en frías salas de laboratorio toda su vida".

Estos actos de protesta han coincidido con los convocados en otras veinte ciudades españolas por una veintena de organizaciones y entidades animalistas, entre ellas el PACMA, ADDA, Discan, AnimaNaturalis, FAADA, Fundació Fauna, Libera!, Animal Rebellion Barcelona y Fundación Franz Weber.

El maltrato en Vivotecnia aviva la polémica sobre la experimentación en animales: "No es un hecho aislado"

No habría vacunas sin análisis preclínicos en modelos animales

En las últimas semanas, el supuesto maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia, bajo investigación por la Comunidad de Madrid que ha suspendido su actividad, ha puesto el foco en por qué y cómo se realizan las prácticas con animales de laboratorio.

El presidente de REMA y profesor de Toxicología de la Universidad Pablo Olavide, Guillermo Repetto, ha señalado que lo sucedido en ese laboratorio "debe ser una excepción", lo cual "no significa que mañana pueda salir alguno más", por eso hay que seguir promocionando el bienestar animal, las alternativas e intensificar la frecuencia y eficacia de los controles.

Por el momento, hay aspectos de la investigación en los que "no sabemos sustituir a los animales". No habría vacunas contra la COVID-19 si no hubieran pasado los análisis preclínicos en modelos animales, ha destacado el investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Lluis Montoliu.

El también presidente del Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha subrayado que el empleo de animales está estrictamente regulado en España con un proceso de varias instancias que evalúan y autorizan la investigación.

"No hay ningún animal que esté aprobado cuyo uso sea redundante, gratuito o no esté justificado. Hay que razonar su uso y aportar pruebas de que no existen métodos alternativos que estén validados", ha añadido.