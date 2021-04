Las imágenes grabadas en las instalaciones del laboratorio Vivotecnia de Tres Cantos (Madrid) y difundidas por la organización Cruelty Free International han mostrado la cara más oscura de la experimentación con animales con fines científicos y han reabierto la necesidad de controlar y limitar esta práctica.

En el vídeo que la ONG difundió hace unas semanas se mostraban momentos de crueldad extrema y gratuita hacia animales como monos, perros, conejos o cerdos, lo que llevó a la Comunidad de Madrid a suspender su actividad. Sin embargo, las asociaciones animalistas consideran que este no es un hecho aislado, lo que ha motido a la convocatoria de movilizaciones este sábado en 20 ciudades españolas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Animal de Laboratorio.

Según denuncian estas asociaciones, en España se utilizan anualmente más de 800.000 animales en experimentación y reclaman alternativas para las cuales, afirman, es necesario voluntad e inversión. Y advierten de que el caso de Vivotecnia -en cuyas instalaciones aún permanecen 880 animales a la espera de ser rescatados- no es una excepción.

"Hacinados y sin estímulos"

Las organizaciones saben que la difusión de estas imágenes está ayudando a despertar la conciencia ciudadana hacia este tipo de experimentación. "Lo vemos como una oportunidad para que por fin se ponga este tema sobre la mesa y se destinen más fondos públicos en la investigación en busca de alternativas", asegura a RTVE.es Aida Gascón, directora de AnimaNaturalis, una de las asociaciones promotoras de las movilizaciones de este sábado.

En su opinión, la grabación difundida por Cruelty Free supone un "hito histórico", pues demuestra con imágenes lo que las ONG habían denunciado en numerosas ocasiones: "No estamos hablando de imágenes de otros países o de otra época, lo tenemos muy cerca y no ha cambiado nada respecto a lo que se hacía hace una década", añade Gascón, quien denuncia que el sufrimiento no se limita a la experimentación sino a las condiciones de unos animales que viven "hacinados y sin estímulos".

La legislación europea prohíbe desde 2013 la experimentación en animales para la obtención de productos cosméticos -no así para productos químicos o farmacéuticos-, aunque estas asociaciones denuncian que, en muchos casos, se testan en países de fuera de la UE. "No se trata de prohibir este tipo de laboratorios en España, porque entonces las empresas se irían a países en los que no hay los protocolos que tiene la UE; lo que se trata es de reducir el número de animales que se utilizan, reemplazarlos por otros sistemas y, sobre todo, evitar la vivisección", afirma la responsable de AnimaNaturalis.