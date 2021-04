COVID en España, hoy: 16 de abril: la incidencia sube hasta los 213 casos

19:49

Vacunas. Madrid no descarta cerrar centros de vacunación masiva si no llegan más vacunas. "Estamos a viernes y todavía la Comunidad de Madrid, salvo con las de Pfizer, no sabemos cuántas dosis vamos a recibir por parte del Gobierno la semana que viene", ha declarado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco. "Y como no lleguen más, vamos a tener que a paralizar la vacunación en los grandes centros. Esto es insensato".