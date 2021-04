Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), ha defendido en Las Cosas Claras de TVE que, frente a la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de incentivar el retraso de la jubilación, la solución para el problema de las pensiones pasa por "derogar la reforma de las pensiones de 2013, mejorar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar la revalorización de acuerdo al IPC".

Sordo ha señalado que los complementos a las pensiones para personas que permanecen más allá de los 65 años en su puesto de trabajo "ya existen y, en general, no funcionan. Lógicamente, salvo problemas de cotización para llegar a la pensión, la gente no demora su permanencia porque hay muchas profesiones muy duras en las que, a partir de los 65, es una temeridad trabajar".

No obstante, el representante sindical ha recordado que la propuesta planteada por Escrivá de incentivar con hasta 12.000 euros anuales no es una propuesta en firme, dado que "no ha sido contrastada con el diálogo social. No está tan cerca el acuerdo con los sindicatos como queire decir el Gobierno, ni muchísimo menos".

CC.OO apuesta por un enfoque "con prioridades distintas" En opinión de Sordo y CC.OO., el enfoque para mejorar el problema de las pensiones debe centrarse, "en primer lugar, en la reforma de las pensiones de 2013" para, en segundo lugar, "tomar medidas que mejoren los ingresos de la Seguridad Social sobre las bases máximas, sobre el sistema de cotización de autónomos y sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", entre otras medidas. "A partir de ahí, habría que mejorar el sistema de incentivos para que la gente que entra en jubilaciones anticipadas pueda demorarlo un poco más mejorando los coeficientes reductores de su pensión", ha defendido el representante de Comisiones. Es decir, "que la pensión sea menos penalizada si se queda un poco más de tiempo en el mercado de trabajo". Precisamente, sobre el SMI, Sordo ha expresado la necesidad de elevarlo "en este año 2021, cuanto antes mejor". En su opinión, cuando España "recupere una cierta normalidad en la movilidad y la actividad económica", la economía va a experimentar "una subida muy intensa" en la segunda mitad del año, por lo que "no va a haber excusa para mantener congelado el SMI, que afecta a dos millones de personas y que serviría para incrementar las cotizaciones". "En la segunda parte del año sería posible un incremento histórico del PIB en España acompañado de una caída en una parte de los salarios y eso no es tolerable", ha subrayado. 20.22 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Unai Sordo, CCOO: "Debemos evitar que los sueldos bajen en la segunda parte del año" - escuchar ahora