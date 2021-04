El criminal serbio Norbert Feher, Igor 'el Ruso', ha negado las pruebas que le incriminan por los asesinatos con alevosía de un ganadero y de dos guardias civiles en una zona rural en Andorra (Teruel) en diciembre de 2017, al afirmar que no disparó con la intención de matar, sino de protegerse para poder escapar.

En el juicio con jurado iniciado en la Audiencia de Teruel este lunes, donde ha declarado en italiano con la ayuda de una intérprete, ha argumentado que lo hizo porque tenía que salvar una Biblia que llevaba en una mochila que había dejado en el vehículo que robó al ganadero José Luis Iranzo, y con el que pretendía huir.

Así, en referencia a los agentes de la Benemérita, ha señalado que "no tenía intención de matarles, tenía mi Biblia en el coche, no la podía dejar, por eso no huí, no tenía otra manera de recuperar la Biblia". Para él, es un "libro sagrado, es la salvación" y ha llegado a decir que "el cuerpo es un contenedor y lo que es inmortal es el alma".

Creyó escuchar el sonido de armas Ha resaltado que disparó en primer lugar al ganadero José Luis Iranzo cuando éste se disponía a entrar en una caseta de campo (masico) de su propiedad a la que Igor 'el Ruso' había accedido previamente para robar, y que cuando Iranzo trató de escapar, le volvió a disparar. Un acto, ha admitido, carente de "lógica", tras el que se apropió del vehículo del ganadero para dirigirse a otro masico cercano en el que había pernoctado la noche anterior y en el que guardaba distintas cosas, como una de las tres pistolas que portaba. Ha relatado que mientras cargaba sus pertenencias en el vehículo del ganadero para huir, ya con la oscuridad de las últimas horas de la tarde, vio que un todoterreno se acercaba y se escondió con una pistola en cada mano ante la posibilidad de que se tratara del propietario o de unos cazadores. El acusado ha asegurado, además, que tanto cuando disparó contra Iranzo como cuando lo hizo contra los agentes se sintió amenazado y que en las dos ocasiones creyó escuchar el sonido de armas que eran cargadas en esos momentos, aunque en el caso del ganadero más tarde vio que no llevaba ninguna. "Si hubiese llegado Iranzo tres o cuatro minutos más tarde no hubiera pasado nada", ha apostillado.

Niega haber disparado directamente a los dos guardias civiles En relación con los agentes Víctor Caballero y Víctor Romero, el acusado ha relatado que en un primer momento no se apercibió de que fueran guardias civiles, ya que era prácticamente de noche y no llevaban signos identificativos. Lo supo más tarde viendo la documentación de uno de ellos que estaba en una mochila. Feher ha destacado que cuando ambos bajaron del coche, escuchó el ruido de los cargadores y comenzó a dispararles desde detrás de su vehículo oficial, en un punto en el que se había escondido. Sin embargo, ha negado, en respuesta a la representante fiscal y a las acusaciones, que les disparara contra ellos directamente por la espalda y en las partes bajas del cuerpo hasta en 17 ocasiones con la intención de matarles, y que después les rematara cuando se encontraban en el suelo. Detenido el presunto asesino de Teruel, un serbobosnio buscado en Italia "Si hubiera querido matarles hubiera apuntado a la cabeza", ha asegurado el procesado, para quien los orificios de bala que presentaban ambos agentes en la parte posterior de sus cuerpos "no eran orificios de entrada sino de salida". "No tenía nada contra estas tres personas, ha sido el destino, han sido casualidades", ha afirmado. Ha continuado diciendo que cuando se fue del lugar, los guardias civiles "estaban vivos". Les robó la pistola de uno de los agentes, sus teléfonos móviles, cargadores, unos grilletes, y otros efectos que encontró en el vehículo.