La joven que denunció a la conocida como 'manada de Sabadell' por una violación múltiple que sufrió cuando tenía 18 años ha relatado este martes ante los jueces lo ocurrido en la madrugada del 3 de febrero de 2019 y el miedo que pasó desde que un desconocido la abordó y la llevó a una nave industrial donde varios hombres la agredieron por turnos: "Les suplicaba que no hicieran nada. Temía por mi vida. Si habían sido capaces hacer todo eso, no sabía si iban a matarme".

La denunciante ha declarado ante la sección 6 de la Audiencia de Barcelona durante la primera sesión del juicio contra cuatro de los seis presuntos agresores, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 37 y 41 años y medio de cárcel por agresión sexual con penetración: a uno de ellos en calidad de autor y a los otros tres como cómplices o cooperadores necesarios por no evitarlo.

Suplicó que la dejaran ir: "No sabía si me iban a matar"

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019. La joven, según ha explicado a los jueces, estuvo por la noche en un bar con amigos y en la mesa de al lado había un grupo de hombres que al pasar le decían "comentarios machistas como 'guapa, qué culo'".a explicado que los ignoraron porque es una situación molesta pero habitual y a la que suele dar esa respuesta

Abandonó el bar poco después de las 6 horas y al poco de empezar el camino uno de los hombres de esa mesa la agredió sexualmente: "Se abalanzó sobre mí por detrás y me puso contra la esquina". Después, la condujo contra su voluntad hasta una nave abandonada, antigua sucursal bancaria ocupada por personas sin hogar, y en cuyo interior se encontraban los cuatro procesados y un quinto que está fugado.

Una vez en la nave, ha continuado, los seis desconocidos comenzaron a discutir mientras ella yacía "pegada a la pared, arrinconada, llorando mucho y temblando mucho", al punto que no pudo evitar orinarse encima de "miedo".

"No podía huir (...) Estaba llorando muchísimo, temblando muchísimo y suplicando que me dejaran, que no diría nada", ha detallado antes de agregar: "No sabía si me iban a matar".