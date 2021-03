Casi un año y medio después de la exhumación de Franco, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto para financiar con 665.000 euros los trabajos de recuperación e identificación de cuerpos de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterrados en el Valle de los Caídos y que han sido reclamados por sus familiares.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes que hasta el momento se han recibido más de 60 expedientes para exhumaciones, aunque no ha precisado cuándo empezarán los trabajos.

El anuncio llega un día después de la primera reunión de la nueva Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, que decidió destinar a las comunidades dos millones de euros para exhumaciones. En esta partida se incluye otro millón para la divulgación de estos trabajos y la dignificación de los lugares de enterramiento.

Los trabajos se centrarán en acceder al interior de las criptas

Para Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares para la exhumación en el Valle de los Caídos, "siempre es positivo que aprueben partidas presupuestarias para estos cometidos", pero recuerda que luchar por la recuperación de los cuerpos "es un desgaste continuo y absoluto". "Necesitamos que lo pongan en práctica", afirma a TVE.

Montero ha puntualizado que las obras, en las que participarán forenses especializados y antropólogos, estarán dirigidas y coordinadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aunque la ejecución corresponderá a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

No obstante, ha añadido que "no supondrán ninguna modificación urbanística y consistirán en hacer posible el acceso al interior de las criptas", que no son accesibles puesto que fueron tapiadas en 1959 desde el momento de las inhumaciones.