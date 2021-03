Coronavirus

Pasear sin mascarilla por la calle y abrir los bares hasta la madrugada es desde este domingo una realidad en Gibraltar. Con una avanzada tasa de vacunación - casi un 80% de la población ya ha recibido las dos dosis - y apenas 15 contagios activos, el gobierno gibraltareño ha relajado las restricciones contra la COVID-19 en el peñón que meses atrás habían obligado a decretar el confinamiento de sus 34.000 habitantes.

Los hosteleros de la región celebran el comienzo de la desescalada, que supone la retirada del toque de queda y apertura de bares hasta las 02:00 h de la noche, ya que consideran que podría atraer a más turistas. "Antes de las restricciones, el turismo, aparte del de España, venía mucho en barcos y aviones. Una vez que se abra un poquito la veda en otros territorios esperamos que la afluencia de visitantes sea similar a la de otros años", asegura a RTVE.es, Alberto, hostelero del Little Rock restaurant, sobre unas medidas que podrían suponer un alivio para el peñón que "vive básicamente del turismo".

La vacunación en la zona comenzó el pasado 9 de enero y desde entonces se han repartido más de 54.000 dosis entre residentes y trabajadores transfronterizos. Gibraltar, que acumula 4.272 casos y poco más de 90 muertes desde el inicio de la pandemia, ya no registra, en cambio, ingresados en el hospital y las residencias de mayores están libres de contagios.

Además del toque de queda, la mascarilla también ha dejado de ser este fin de semana una preocupación para muchos ciudadanos, al menos en el exterior, ya que sigue siendo obligatoria en espacios cerrados y en el transporte público . ​"Yo por lo menos me asfixio con ella (la mascarilla), así que muy bien. Aquí estamos muy controlados y muy organizados", asegura una gibraltareña a RNE. "No pasa nada. Estoy vacunado y no tengo por qué usarla (la mascarilla) en el exterior", apunta otro vecino de la zona.

Reino Unido, a la cabeza de la vacunación en Europa

El ritmo de vacunación en Gibraltar y en el resto de territorios de Reino Unido, donde ya se han inoculado al menos una dosis a 30 millones de personas, sitúan a este país a la cabeza de la inmunización en Europa. Ante ello, el Gobierno de Boris Johnson ya ha anunciado la relajación de las restricciones a partir de este lunes: las limitaciones a las reuniones en el exterior se amplían a seis personas y se abren los centros deportivos al aire libre. La hostelería y los comercios no esenciales, en cambio, permanecerán cerrados y se mantiene la prohibición de viajar al exterior para ir de vacaciones.



La administración de vacunas en el territorio británico contrasta con la de otros países europeos como Alemania o Francia, donde 8,6 y 7,7 millones de personas, respectivamente, han recibido al menos una dosis, según los datos del portal Our World in Data. La campaña de vacunación en los países de la Unión Europea no está siendo tan rápida como se esperaba debido a retrasos y conflictos con las empresas farmacéuticas en la compra anticipada.

Hasta la fecha, la Comisión ha dado luz verde a cuatro vacunas: la de Pfizer/BioNTech; la de Moderna; la bautizada como Janssen, de Johnson&Johnson; y la de AstraZeneca, que quedó suspendida de manera preventiva durante la tercera semana de marzo en España y otros países debido a su posible relación con casos de trombosis. No obstante, esta vacuna ha recibido el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



A nivel mundial, Israel es el país con mayor porcentaje de población con una dosis al superar el 60 %, poniendo en marcha el febrero el 'pasaporte verde' del COVID, que permitía la entrada a cines y gimnasios. El país enfrenta ahora el mes de marzo, como un periodo clave para conseguir la inmunidad colectiva.