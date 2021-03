La Comisión Islámica de España ha conseguido

una estabilidad institucional,

de forma que su labor será más efectiva

después del fallecimiento del doctor Tatary,

su expresidente y la elección de su sucesor,

el doctor Ayman Adlbi.

Señoras y señores,

"As-Salaam alei-kum", muy buenos días.

La nueva junta directiva generará una mayor confianza

y seguridad y la relación con las diferentes administraciones

y con sus comunidades.

La Comisión se prepara a una nueva etapa,

siempre bajo el lema de la unión

de la confianza y de la transparencia.

"El doctor Ayman Adlbi ha sido elegido presidente

de la Comisión Islámica de España

por los representantes de las federaciones islámicas.

Su elección como presidente que sucede

en el cargo al fallecido doctor Riay Tatary Bakry,

se confirmó el pasado sábado 18 de julio,

tras la reunión de la Comisión Permanente

de la Comisión Islámica de España,

celebrada en los locales de la Mezquita,

situada en la calle Anastasio Herrero de Madrid.

El doctor Adlbi es también recién elegido

presidente de la Unión

de las Comunidades Islámicas de España,

UCIDE, médico sirio y creador del método andalusí

para la enseñanza de árabe.

El doctor Adlbi salió elegido con mayoría absoluta.

Es un hombre de talento profesional

y conocido por su trabajo en cuanto a la asistencia social

y en el ámbito religioso.

El mismo día se eligió también una nueva junta directiva

de 14 miembros que acompañarán al nuevo presidente."

Tenemos el honor de recibir al nuevo presidente

de la Comisión Islámica de España,

el doctor Ayman Adlbi.

Así que nuevo presidente de la Unión

de las comunidades islámicas de España.

Gracias, doctor, por darnos su tiempo

y aceptar nuestra invitación.

Muchas gracias por invitarnos.

Es un placer, señor.

Sí, doctor Adlbi, desde este programa.

Deseamos expresarle

nuestras felicitaciones con ocasión de su elección

como nuevo presidente de la Comisión Islámica de España.

En este sentido,

queremos desearle el mejor de los éxitos

en esta gestión que inicia estando convencidos

de que velará por el bien de la comunidad musulmana

en nuestro país, su independencia,

la buena gestión para conseguir

los derechos otorgados por la Constitución

y el convenio firmado con el Estado español

en 1992 de la Comunidad.

Estamos convencidos que usted velará

a que el diálogo entre las confesiones

y con la sociedad española en general

seguirá siendo una de las prioridades.

Desde ya queremos manifestarle nuestro respaldo

y hacerle saber que este programa

siempre estará atento a brindar su apoyo en todas las iniciativas

que emprenda a favor de los derechos de los musulmanes

y sus obligaciones como ciudadanos.

Así que la mejora del servicio hacia nuestra comunidad,

que tiene como beneficiario final a la población en general,

que es de quien emana el poder de administrar nuestra comunidad,

digna labor que se nos ha encomendado

y que estamos seguros que en el cargo

que ahora ostenta sabrá muy bien defender.

Bienvenido, doctor. Muchas gracias.

Efectivamente, deseamos que sea así como lo ha expresado.

Muchas gracias, doctor.

El pasado sábado del 18 de julio usted ha sido elegido presidente

de la Comisión Islámica de España.

Este nombramiento ha sido respaldado

por unanimidad en la Comisión Permanente

y en el marco legal.

¿Cómo valoraría usted esta elección?

Realmente es una continuidad del proyecto

de la comunidad musulmana,

que fue adoptado por la Comisión Islámica,

que le fue elevada.

Bueno, nuestro hermano en paz descanse.

El señor Tatary. Que en paz descanse.

Nosotros seguimos igual

y seguimos la misma línea

perfectamente.

Y eso no es una opinión personal.

Sí.

Es opinión de todos los componentes de la Comisión Islámica,

Sí, de España.

Me gustaría.

Dejar algo claro,

porque he percibido

que la Comisión Islámica

no es muy bien entendida

en la calle, digamos, según la Comunidad.

La Comisión Islámica de España, van a entender muy bien qué es.

Hay que saber lo que no es la comunidad.

La Comisión Islámica. Sí.

Lo que no es la Comisión Islámica

ni es partido político ni es una ONG.

Ni beneficios. Ni pertenece a...

Ministerio de Asuntos Sociales.

La Comisión Islámica es el órgano interlocutor con el Estado

para llevar a cabo

el acuerdo que fue en 1992.

Del cual,

a lo largo de esos cuatro años,

con la presidencia del hermano,

Tatary, que en paz descanse, se han logrado cosas,

muchísimas cosas que no se han logrado

en muchos años anteriores,

cuando había en su día una bicefalia, digamos.

Sí, sí.

El 2016.

En esos cuatro años se han hecho muchísimas cosas.

Esperamos,

deseamos seguir y crecer más

y llevar a cabo más,

entendernos más con nuestra sociedad

y con nuestra comunidad.

Y seamos útil.

Muchas personas creen

que la Comisión Islámica representa a los musulmanes.

La Comisión Islámica representa

a los musulmanes integrados en la comunidad de federaciones.

A su vez integrados en la Comisión, eso lo representa la Comisión.

Pero la Comisión trabaja para todos los musulmanes.

Sí.

No nos representa a todos. Sí trabaja para todos.

Sí, entonces queda claro.

La Comisión Islámica de España no es un partido político

ni una ONG

representa a todos los musulmanes

y a aquellas federaciones y asociaciones, etcétera.

Es que están, que tienen una adhesión

a la Comisión Islámica de España, ¿No?

Sí, sí. Así de claro.

Los miembros de la Comisión Permanente

querían evitar cualquier tipo de confusión o desunión.

Para ello,

la Comisión de preparación de esas elecciones había elaborado

una estrategia para actuar en toda transparencia.

En esta etapa tan importante de su existencia.

¿Cómo era el ambiente de ese día del 18 de julio?

Realmente desde el fallecimiento

de nuestro hermano Tatary,

que en paz descanse.

Hemos tenido un vacío.

Por lo tanto,

hemos recurrido a una reunión extraordinaria

de la Comisión Permanente,

la cual se ha decidido

ya se ha confirmado el día 18 de julio

para una Asamblea Ordinaria Constituyente

y se nombró en su día al señor Ayana como Secretario General,

para que lleve a cabo esto.

Hemos llegado al día 18,

se ha reunido la Comisión Permanente

y llevó a cabo el orden del día

ya fijado por la misma unánimemente.

El día 13.

Entonces ha sido normal.

Todo el mundo expresó su opinión,

todo el mundo dijo lo que quiere

y luego se procedió a llevar el orden del día.

Que consistía en elegir el Presidente de la junta directiva.

Lo que ha dicho,

han intentado ser inclusivos prácticamente.

Toda la Federación de Componentes

de la Comisión están representadas en la Junta Directiva.

Pues muy bien.

Y tras su nombramiento como presidente,

usted ha agradecido y le cito la confianza

de los miembros del Consejo Consultivo

y ha manifestado su compromiso de seguir la línea de su antecesor,

el doctor Riay Tatary Bakry,

que en paz descanse, y fomentando la tolerancia

y el respeto con todos los tejidos confesionales,

sociales y culturales.

¿Esto significa que el programa adoptado por el doctor Tatary

que en paz descanse,

seguirá de pie o habrá nuevas opciones?

Todo va a seguir de pie,

porque esto era una decisión

del conjunto de las entidades.

No era una cosa personal.

Sino de toda y eso continuará, la novedad que tenemos,

que intentamos conseguir, que vamos a dedicar

y de eso ya hemos empezado, ya hemos empezado a llevarlo a cabo.

Nos interesa que están incluidos todos los jóvenes.

Bueno, chicos y chicas, digamos,

y ya están dentro de la Comisión.

Ya están dentro de la directiva

y en este año hay mucho programa.

Para que toda la juventud

de la comunidad esté incorporada de una forma u otra,

como les venga mejor en la Comisión Islámica.

Queremos una generación de jóvenes y que lo tenemos.

Universitarios, cultos, preparados en todos los sentidos.

Y queremos que empiecen a tomar parte

en todo y que empiecen a tener relevo en todas las comunidades,

en toda España.

Sí, siendo el nuevo presidente de la Comisión Islámica de España,

¿cómo evalúa usted los avances

en el programa trazado en estos últimos cuatro años?

Y usted no nos ha hablado

de estas novedades programadas bajo su presidencia.

Que realmente...

Desde el punto de vista de que yo le percibo todo muy bien.

Siempre es mejorable todo.

Siempre podemos, estar mejor siempre.

Pero realmente estamos bien

dentro del conjunto de las condiciones

en que... reales,

tanto de la comunidad como del decreto.

¿Qué haría usted para fomentar un marco

de diálogo que favorezca la convivencia y el entendimiento?

Pilares de la sociedad democrática.

Nosotros estamos abiertos, tenemos la puerta abierta

de par en par.

Como siempre,

estamos prácticamente todo el día reunidos

con todos los representantes de la sociedad

en nuestra sociedad española.

No hay día, no hay día que no hay una actividad al respecto.

Y vamos...

Lo nuevo, que sí que vamos a...

Dar un paso muy importante que se van a incorporar los jóvenes,

tanto chicos como chicas.

Digo chico, chica, pero están ya.

Sí, claro que es alguien muy joven.

Realmente son grandes y sí, sí, grandes.

Y se puede decir que la Comisión Islámica salió

exitosamente ante el examen

de la renovación de sus líderes, de sus estructuras.

Se organizaron elecciones en un ambiente de libertad,

transparencia y democracia.

Los presentes a esa reunión aseguraron

que hubo un diálogo constructivo, tolerante y pacífico.

Enhorabuena a todos los miembros de la Comisión Islámica de España

y a todos los musulmanes.

Presidente, gracias por su presencia

en este programa.

Ha sido un placer conversar con usted.

Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos

y darnos la oportunidad.

Muchas gracias.

