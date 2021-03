Coronavirus

Los pacientes crónicos han sido uno de los colectivos que más ha visto agravada su situación durante la pandemia debido a la ralentización de sus tratamientos y al riesgo de contraer la COVID-19. Ahora, un año después de los primeros casos, esperan con incertidumbre la llegada de su turno de vacunación y piden una mayor prioridad para evitar el empeoramiento de su salud y avanzar en su recuperación.

Dos de las pacientes afectadas son Lucía, que está a la espera de un trasplante de los dos pulmones, y Carmen, con cáncer de mama desde hace dos años. "No puedo permitirme coger el virus. Ahora mismo tengo un 25 % de capacidad pulmonar", explica a TVE Lucía, que aún desconoce cuando le llegará el momento de vacunarse contra la COVID-19. "Tenemos más riesgo que otras personas y hay que tener mucho cuidado", añade Carmen.

Las personas con condiciones de alto riesgo mayores de 16-18 años se sitúan en el grupo 7 de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, sin embargo, tras cuatro actualizaciones, no se ha detallado aún quienes de ellos recibirán la vacuna prioritariamente. "Estamos de acuerdo en la priorización de nuestros mayores con mayor riesgo, pero no podemos olvidar a los pacientes crónicos jóvenes y adultos con patologías graves. Necesitamos que se nos dé prioridad y se vacune paralelamente a estos grupos", explica a RTVE.es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar.

Desde el 27 de diciembre casi tres millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna en España, es decir, un 6,6% de la población, especialmente personas que viven en residencias, personal sanitario, grandes dependientes institucionalizados y mayores de 80 años. Algunas comunidades también han comenzado a inmunizar a otros colectivos como docentes y policías, situados en el grupo 6.

"Ahora mismo es como si tuviera un cuarto de pulmón", asegura y dice "no explicarse" la razón por la que no está en marcha la vacunación de estos grupos. En su caso, hasta ahora no ha podido ser inmunizada por su edad , ya que la vacunación solo está disponible para algunos colectivos profesionales y los mayores de 80 años.

El limbo de los dependientes no reconocidos y los cuidadores

Otros de los colectivos que también piden mayor prioridad son los dependientes no reconocidos, ya que denuncian no estar incluidos en la lista de vacunación al encontrarse en un limbo burocrático. "Estoy deseando que me vacunen. No sé si voy a tener prioridad por ser persona entre 60 y 69 años o por la enfermedad", cuenta a TVE Beatriz Trapero, paciente de 62 con esclerosis múltiple y en lista de espera de dependencia.





Por el momento se estima que más de 30.000 personas están a la espera de que se reconozca su situación ante el retraso agravado por la propia pandemia. Es más, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, 35.277 dependientes han fallecido sin haber recibido la prestación que les correspondía o sin ni siquiera haber sido valorados.

Los cuidadores no profesionales tampoco están entre los grupos prioritarios de la estrategia de vacunación, según denuncian los familiares de personas con enfermedades raras. Concretamente, hace una semana el presidente de la Asociación Española de Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal (AELALD), Eduardo López, lamentó en declaraciones a Efe que la Administración "se haya olvidado" de este colectivo poniendo en "alto riesgo" a los pacientes "que pueden acabar infectados y en la UCI" y contribuir así a saturar este tipo de espacios.