García Lorca espertou a súa vocación poética coa primeira viaxe a Galicia en 1916

Federico García Lorca descubre Galicia nunha viaxe de estudos en 1916, con dezaoito anos. Cinco días de estadía que comezaban un 25 de outubro de 1916 en Santiago e que tamén o levarían a visitar fugazmente A Coruña e Lugo. Daquela cursaba Dereito, Filosofía e Letras na Universidade de Granada. Durante tres semanas percorreu en tren o noroeste español xunto a outros catro compañeiros de clase e a un dos seus mestres. En Santiago serán recibidos polo reitor. Unha viaxe trala que Lorca dará un xiro a súa carreira. De experimentado pianista, fora discípulo de Granados, empeza a escribir.

Rosalía é unha das súas primeiras influencias literarias

Henrique Alvarellos, editor e escritor de “Federico García Lorca en Santiago de Compostela de editora Alvarellos" (2020), asegura que “Dos primeiros versos que empezou a escribir como poeta naqueles dezaoito anos, a influencia de Rosalía é máis que evidente”

Dezaseis anos despois, en 1932 xa durante a República volve a Galicia, a Vigo, con La Barraca convertido en celebridade tal é como documentou Alvarellos. Vese a Lorca e outros compoñentes da compañía teatral paseando sorrinte pola rúa do Príncipe. De aí son as únicas imaxes en movemento do poeta granadino en Galicia.