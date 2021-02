Me estresan las entrevistas por Skype, a mí que no me digan, pero es lo mismo que hacer una entrevista en vivo y en directo, mirándose a los ojos con la entrevistada, no digo tocándose porque ya con la distancia social olvídate, pero sí comunicándote cara a cara, sin tener que pasar por el filtro de una pantalla. Pero si algo ha traído al periodismo la pandemia del coronavirus, además de la costumbre del teletrabajo y más precariedad, ha sido la entrevista por Skype y Zoom. Y en el caso de Sara del Mar, portavoz de las Kellys de Baleares, la entrevista por Skype es obligada. Así que me veo hecha un cuadro mandándole WhatsApp la noche antes para darle instrucciones tan marcianas como necesaria con esta nueva forma de entrevistar al personal.

"Oye Sara, no te pongas delante de una pared blanca, ni delante de una ventana, ni que la ventana sea lateral. Busca un fondo bonito, si tienes una librería pues guay. Ah, si vas a hacer la entrevista con un portátil súbelo con cuatro libros, que si no, te hago la entrevista a la coronilla. Sara, si tienes un flexo, póntelo y que te dé una luz en la cara...". 1,2,3,4. Le damos a grabar. ¿Está grabando? ¿Y el audio? ¿Se va a oír el audio? Bienvenidos al periodismo del siglo XXI. Pero la ocasión lo merece, el vídeo Housekeeping lo está petando en YouTube y la entrevista hay que hacerla ya.

-¿Qué es lo que reivindicáis con el vídeo 'Housekeeping'?

-El vídeo es muy reivindicativo. Lo que reclamamos es lo que venimos reclamando desde el principio. Aparte de visualización, no hemos conseguido nada de lo que nos propusimos desde que empezamos que es la derogación de La Reforma Laboral, sobre todo del punto 42.1, es lo que más nos afecta porque supone la externalización de nuestro trabajo.

-¿Por qué objetivos adicionales lucháis Las Kellys?

-Por la jubilación anticipada porque no entendemos que una mujer con 67 años siga teniendo una carga de trabajo tan grande como tenemos las camareras de piso y que además pretendan que sigamos trabajando más allá de esa edad.

“Pedimos la derogación de La Reforma Laboral “

-¿Qué queréis?

-Nosotras lo que pretendemos es que nos podamos jubilar antes sin que tengamos ningún tipo de penalización. En 2018, respecto a las enfermedades profesionales, se publicó a bombo y platillo que se nos reconocían seis enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo de camareras de piso, hasta ese momento no se nos había reconocido ninguna en nuestro colectivo.

-¿De qué hablamos exactamente?

-De enfermedades que van desde el hombro a los dedos de las manos. Después de publicarlo el Gobierno, los sindicatos, incluso nosotras mismas, nos dimos cuenta de que cuando las compañeras sufrían dichas enfermedades y han ido a la mutua a que les dieran la baja laboral, nos encontramos con que tenemos que recurrir a los tribunales porque dichas enfermedades no están incluidas en el BOE. Y la mutua interpreta las situaciones como quiere.

“Al no tener turismo, todas estamos en ERTE o en paro. “

-¿Cómo estáis viviendo la pandemia?

-Aquí en Baleares peor porque las islas dependen del turismo y al no tener turismo, estamos todas en ERTE o en paro. Las que somos fijas discontinuas tenemos la suerte, por llamarlo de alguna manera, de haber entrado en las ayudas especiales que ha dado el Gobierno.

“Según el Gobierno, nadie se iba a quedar atrás, pero hay compañeras que no reciben ningún tipo de ayuda “

-¿Y las otras compañeras?

-Tenemos a compañeras que son eventuales, que solo las llaman cuando la plantilla está ya completa en el hotel y empieza ya la temporada fuerte. Estas compañeras ya no trabajaron el año pasado. Y se han quedado sin ningún tipo de ayuda. Según el Gobierno nadie se iba a quedar atrás, pero ellas ya se quedaron atrás el año pasado. Este año va a ser peor.

“En verano en Baleares no abrió ni el 40% de los hoteles “

-¿Cómo fue el verano pasado?

-Algunas tuvimos suerte y trabajamos tres meses. Pero aquí no abrió ni un 40 % de la planta hotelera. Se trabajó a medio gas, con el mínimo de plantilla, con lo cual las eventuales no pudieron entrar.

“Yo no acepto cobrar dos euros por hora, pero hay compañeras inmigrantes que no pueden decir que no“

-¿En qué situación se encuentran las camareras de piso inmigrantes?

-Si yo voy a trabajar y me dicen: "Te voy a pagar dos euros por hora, yo digo que no, pero detrás viene otra mujer inmigrante que seguramente sí lo haga.