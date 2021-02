Theresa May comparte una foto recibiendo la vacuna contra la COVID-19 para animar a los británicos a vacunarse. La ex primera ministra británica ha compartido una foto a través de su cuenta oficial de Twitter en la que ha indicado: "Acabo de recibir mi primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. Es segura, eficaz e indolora. Cuando sea tu turno, ponte la vacuna. Solo protegiéndonos unos a otros podemos derrotar a este virus. Gracias a todos los brillantes investigadores, voluntarios, NHS y personal militar por sus esfuerzos verdaderamente heroicos".

“I just had my first Covid-19 jab. It is safe, effective & painless.When it’s your turn, please #TakeTheVaccine. Only by protecting each other can we defeat this virus.Thanks to all the brilliant researchers, volunteers, NHS & military personnel for their truly heroic efforts. pic.twitter.com/I74lKRPVlB“