Empieza la cumbre de líderes europeos para hablar sobre las vacunas y las fronteras. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) comenzaron este jueves a las 15.06 hora local (14.06 GMT) la cumbre virtual en la que debatirán sobre la necesidad de acelerar los procesos de vacunación y de mantener las restricciones a los viajes no esenciales ante el riesgo de expansión de las variantes del virus. "La videoconferencia para hablar de la coordinación del COVID-19 (...) acaba de empezar", ha indicado en Twitter Barend Leyts, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

“The #EU27 videoconference on #COVID19 coordination chaired by @eucopresident has just started. First on is the traditional exchange of views with @EP_President pic.twitter.com/TP0QJrGRj8“