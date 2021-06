Son las diez de la mañana en Noviercas (Soria), 70 habitantes en invierno. Reloj parado. Ayuntamiento cerrado. Por todo el pueblo, la poesía de Bécquer, que fue por un tiempo vecino de la localidad. Llegan miembros del colectivo Hacendera. Quieren parar la instalación de una macrovaquería en el pueblo. "No lo queremos para Noviercas, no lo queremos para la comarca del Moncayo, pero no lo queremos para ningún lugar del mundo".

Miriam Tello, la presidenta de Hacendera, añade que “Soria es un lugar espléndido para vivir, con una calidad de vida maravillosa y de lo que se trata es de cuidar y preservar lo que tenemos, esa realidad que debería extenderse a cualquier territorio del mundo”.

Lidera la oposición a un proyecto que prevé instalar en Noviercas, en unos terrenos de la España más despoblada y envejecida, una granja con 23.520 vacas. Ocuparía 1.000 hectáreas de terreno, aproximadamente mil campos de fútbol. Sería la instalación lechera más grande de toda Europa. “Tenemos como referente Francia. Ya se acaba de cerrar este mes de enero una explotación ni siquiera de mil vacas, la llamaban de las mil vacas, pero eran 850. La presión social en Francia ha hecho que cierre este mes de enero y la política ganadera que se lleva en Europa la media es de 130 cabezas por explotación ganadera”, apunta con datos Diego García, otro de los componentes de Hacendera.

“Es la tormenta perfecta”, nos dice, “y no vemos por ningún lado el beneficio para el territorio, para las personas, simplemente para la promotora y quienes están detrás de ella. El uso que tiene que hacer la instalación del agua es increíblemente masivo, más de tres millones de litros de agua al día, más de lo que consume en un día toda la ciudad de Soria”.