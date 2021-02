Picardo: "Gibraltar siempre tiene que tener la posibilidad de decir que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo"

Horas antes de la ruptura definitiva el 31 de diciembre, España y Gibraltar sellaban un acuerdo que eliminará la frontera en seis meses, mientras que Reino Unido y la Unión Europea firmaban el divorcio definitivo ese mismo día. En 2018, el presidente de España, Pedro Sánchez, obtuvo que las cuestiones relativas a Gibraltar no fueran negociadas entre la UE y el Reino Unido, sino entre España y el Reino Unido; y solo si España se lo pedía a la Comisión Europea, que hubiera una competencia comunitaria, entonces actuaría la Unión Europea.

Por eso, España y el Reino Unido se encuentran en una fase de Pre-Acuerdo a la espera del acuerdo definitivo que se debería alcanzar antes del fin de junio de 2021. Informe Semanal ha entrevistado al Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, para conocer cómo evolucionan esas negociaciones.

El acuerdo del Brexit tiene 1.200 páginas en el que Gibraltar queda reducido a una nota a pie de página. ¿Se sienten abandonados por Londres?

Ese Acuerdo recoge muy pocas cosas que son de interés para Gibraltar, aunque hay algunas cosas que sí son de interés para Gibraltar y para España en relación a la futura relación que tendrá Gibraltar con la Unión Europea y con España, pero esas cosas se recogerán en el marco de lo que esperemos será un tratado específico en relación a Gibraltar, que puede recoger todo eso. Y le digo también que el Acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea no recoge nada para los Territorios de Ultramar, no solamente en relación a Gibraltar.

Tratado en los próximos meses entre España y Gibraltar. España/Schengen/Frontex… ¿cosoberanía?

Yo creo que la posición de todos los equipos negociadores desde el Británico, y el español, y el de Gibraltar, que lidero yo, creo que ha sido leal al proceso de intentar llegar a un acuerdo, siempre también leal a defender las cosas que todos creemos que son importantes para nosotros, los principios que son importantes para nosotros y los tres equipos tienen principios que son importantes.

Pero también intentando ser leal al proceso negociador y llegar a acuerdos. Ya hemos podido llegar a este principio de acuerdo. Yo creo que ha sido la parte más difícil del proceso, habiendo conseguido un principio de acuerdo.

...La cosoberania, la Verja, Frontex o Schengen, ¿Cómo se enjareta esto en el acuerdo y las negociaciones teniendo en cuenta todas las personas que entran y salen cada día?

La Unión Europea es un club comercial antes de nada, entonces lo que estamos negociando ahora es un acuerdo para libertad de movilidad, de movimiento de mercancías, es un tema comercial, no tiene nada que ver con la soberanía.

Ya lo reconoció Mariano Rajoy, cuando era presidente, dijo: "estamos negociando Brexit, estamos poniendo a un lado el tema de la soberanía". También lo confirmó el señor Dastis cuando fue Ministro de Asuntos Exteriores. Y luego el Señor Borrell y la señora González Laya, han confirmado esa situación. También desde el punto de vista de un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, que dijo en el Campo de Gibraltar primero, cuando aún no era presidente, y luego desde el atril del Congreso cuando ya era presidente, de que para traer prosperidad a esta zona, lo que había que hacer era mirar más allá del sempiterno tema de la soberanía.

La verja como límite geográfico...¿Cómo lo ve en estas negociaciones? ¿Y cómo le gustaría que acabase este proceso negociador?

El compañero Juan Lozano, presidente de la mancomunidad del Campo de Gibraltar, comentó cuando se había anunciado el acuerdo, que este era el principio de derribar, como si fuera el Muro de Berlín de esta zona. Yo creo que ha sido un muro entre personas, y ha sido un muro que no ha permitido que permee la prosperidad desde Gibraltar a la zona. Entonces, yo creo que suprimir el control, como yo me refiero a lo que va a ocurrir, en el movimiento de personas y luego también si es posible, en el movimiento de mercancías, puede ser un motor económico magnífico para toda la zona. Yo creo que vamos a crear aquí, con la visión que hemos tenido en esa negociación, con la visión que ha tenido la ministra González Laya, y el presidente del Gobierno Sánchez, crear en esta zona, el punto de inversión más importante de la Península Ibérica, también mirando al Norte de África, para oportunidades que pueden renacer ahí, en un futuro próximo.

Sobre el control del puerto... Road Belt, China, las autopistas del mar Pireo, Suez, Levante, Norte de África, Gibraltar... Prosperidad para la zona aprovechando su interés geoestratégico.

Yo creo que hay que comprender lo que hay en esta zona y lo que podemos traer a esta zona. En esta zona, hay el know-how financiero de Gibraltar, hay que ver las oportunidades que presenta Gibraltar. Está el aeropuerto de Gibraltar, y está la realidad, que Gibraltar es el puerto de bunkering más importante del Mediterráneo. Enfrente, tenemos uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y de Europa en carga, que es Algeciras. En el otro lado del Estrecho tenemos a Tangermed. Tenemos un ferrocarril que todavía no sé cómo tiene que estar... Por eso digo también que hay que traer infraestructuras a la zona, y con esas oportunidades, para subir al resto de Europa, para llegar a Gibraltar en avión, y a toda la zona en avión. Es increíble que de espaldas unos a otros hayamos podido crear lo que hemos creado. Ahora, trabajando conjuntamente, creo que hay una oportunidad para explotar económicamente esta zona para el bien y beneficio de Gibraltar y todas las personas que viven alrededor de Gibraltar, que ya por fin parece ser una visión compartida también por Madrid y me alegro muchísimo.

Usted cree que no hay ningún riesgo de Brexit duro para Gibraltar.

Yo creo que todavía existe el riesgo de que no lleguemos a un acuerdo. Yo creo que es probable que lleguemos a un acuerdo, pero claro, es posible que no lleguemos a un acuerdo que se puede plasmar como un tratado. Vamos a trabajar muy fuerte para conseguir ese acuerdo, tan fuerte como hemos trabajado antes de Nochevieja. Pero si es imposible llegar a un acuerdo, Gibraltar siempre tiene que tener la posibilidad de decir que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo.

Pero yo la verdad es que creo que hemos demostrado, Gibraltar, y que ha demostrado Reino Unido, y ha demostrado España también, que nos estamos implicando para conseguir un acuerdo y no abocar a Gibraltar o a la zona del Campo de Gibraltar, a un 'no Acuerdo', y a un Brexit duro.

Paraísos fiscales, gambling online, banking offshore...

Las cifras que veo mencionadas en relación a Gibraltar, cuando intentan convencer de que somos un paraíso fiscal me parecen fantásticas. He visto un dato. Una mañana decían que había 100 bancos en Gibraltar, como modus operandi para demostrar que somos un centro financiero, un paraíso fiscal, y luego tres horas más tarde ya íbamos por 112 bancos en Gibraltar. No sé por cuánto iremos hoy. La verdad es que hay menos de diez bancos en Gibraltar. Esa es la realidad. No hay 44.000 sociedades en Gibraltar, creo que hay 14.000 de las cuales 4.000 están operando.

Pero cuando alguien quiere convencer de algo que falta a la verdad, la manera más fácil de hacerlo es faltar a la verdad, en intentar traer evidencia para sostener lo que es una mentira. Entonces todas las cifras que se le presentan al pueblo español, intentando convencerlos de que somos un paraíso fiscal, son falsas.

Hay un tratado internacional sobre fiscalidad que ya hemos terminado y estamos a punto de ratificarlo. Si hay un acuerdo en materia fiscal, entre un país y otro no se puede uno definir como paraíso fiscal al otro.

Gibraltar ha sido objeto de 14 asedios militares y un asedio político en el siglo pasado. Ahora, un asedio diplomático Brexit sin precedentes. Como ministro principal de Gibraltar, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Yo creo que si la historia mira lo que hemos conseguido el día 31 de diciembre, y espero que se convierta en un Tratado antes del fin de junio, y determina que nos implicamos fuertemente en conseguir algo que era más importante que la política, para intentar traer normalidad a la vida de las personas, para intentar crear prosperidad económica, no para que los ricos sean más ricos, si no para los que hoy no tengan nada, que tengan algo, que la persona que hoy no tiene trabajo, mañana sí tenga trabajo.

Que no tenga que tirarse a él y a su familia al narcotráfico o al contrabando, de que tengan un puesto de trabajo digno. Yo creo que esa sería la mejor forma de recordarme, a mí y a aquellos que han trabajado en mi gabinete, conmigo. Todo mi gabinete implicado en intentar conseguir un acuerdo cogiendo la mano de aquellos que han estado dispuestos a sentarse con nosotros a llegar a un acuerdo. Poner a un lado esas rancias frases de siempre, de hablar tirando titulares uno a otro en la cara e intentar trabajar conjuntamente para conseguir algo positivo, para el futuro que sea bueno para todas las generaciones que tienen que venir para Gibraltar y todo el campo de Gibraltar.