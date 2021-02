El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este sábado que deplora las detenciones y "el uso desproporcionado de la fuerza" en las manifestaciones.

"Siguiendo con preocupación los acontecimientos que se están desarrollando en Rusia. Deploro las detenciones generalizadas, el uso desproporcionado de la fuerza y los cortes en las conexiones a internet y telefónicas", ha asegurado el jefe de la diplomacia comunitaria en su perfil de la red social Twitter.

Borrell ha añadido que los ministros de Exteriores de los Veintisiete debatirán "los próximos pasos" al respecto en la reunión que celebrarán el lunes.

