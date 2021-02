El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estén de campaña electoral en Cataluña. "España sigue a la cabeza de las naciones más afectadas por la tercera ola del coronavirus y los responsables no deberían estar haciendo campaña, deberían estar en su casa".

"Las cosas van mal, la pandemia está mal gestionada y no se están poniendo las medidas necesarias", ha dicho Casado, que ha presentado en Barcelona la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas que lidera Alejandro Fernández.

El presidente del PP ha subrayado que las cifras de contagios y fallecidos son "inadmisibles" y ha recalcado que en esta situación los responsables tendrían que haber dimitido como, según ha dicho, ha pasado con los ministros de Sanidad de Chile, Nueva Zelanda o República Checa.

También ha pedido al Gobierno que "cese el caos de la vacunación" . "Hay comunidades autónomas que no están recibiendo vacunas o jeringas suficientes", ha lamentado Casado, quien ha añadido que "el ministro Illa gestiona para el candidato Illa (...) y el presidente Sánchez está pensando en el rédito electoral del PSC".

Alejandro Fernández, candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat

Por su parte, el candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha pedido a los catalanes confiar en su partido, porque les va a "decir la verdad con toda su crudeza", y no en opciones "populistas" lideradas por "encantadores de serpientes".

Luego ha añadido: "Los catalanes no somos víctimas de ninguna maldición bíblica, podemos salir adelante con convivencia, no tenemos por qué estar gobernados eternamente por políticos sin escrúpulos. Y lo peor que podríamos hacer es caer en las garras del populismo".

Así, ha arremetido contra "los políticos que intentan vender la moto de que tienen la varita mágica para poder arreglar problemas muy complejos con soluciones mágicas". El líder de los populares catalanes ha advertido de que "la solución no va a caer del cielo" y que habrá que "perseverar" para cambiar el curso de las cosas en Cataluña.

"Cataluña necesita más democracia y no menos, más libertad y no menos, más convivencia y no menos. Nunca derrotaremos al populismo separatista con un populismo equivalente de signo contrario", ha concluido.

00.18 min El PP recurrirá el decreto del Gobierno sobre desahucios ante el Tribunal Constitucional