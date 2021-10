El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado como el "peor" de la historia de la Democracia, y al que, a su parecer, le definen "tres rasgos": la "mentira", la "incompetencia" y la "arrogancia".

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de este año de gestión del primer Ejecutivo de coalición, Casado ha asegurado que España vive cinco crisis "superpuestas": sanitaria con la pandemia de coronavirus, social, económica, institucional y política, y ha señalado que han cogido a España "con el peor Gobierno posible".

Casado ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir sobre "sobre los pactos que decía que no iba a hacer y que luego consumó", de "ocultar la cifra de muertos y contagiados" en la pandemia y de mentir sobre el comité de expertos "que tuvo que reconocer que no existía".

También lo ha tildado de incompetente porque "ha hecho mal la cogobernanza", por "parapetarse en las comunidades autónomas" y por haber gestionado mal la compra de material sanitario al inicio de la pandemia, entre otras cosas.

Casado advierte: "Quien controla al Gobierno es el Parlamento"

Y asimismo ha asegurado que al Ejecutivo le define la "arrogancia" por acallar al Parlamento y trasladar la evaluación del cumplimiento de su programa electoral a expertos independientes elegidos "a dedo". En este sentido, ha recordado que "quien controla al Gobierno es el Parlamento".

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo vetó una Comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia. Sin embargo, se ha mostrado esperanzado con que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que rendir cuentas ante la Justicia por las querellas de los sanitarios, como está sucediendo en otros países de nuestro entorno.

Además, Casado ha avanzado que su partido hará una comisión de seguimiento de los fondos europeos que llegarán a España para paliar los efectos de la pandemia y ha advertido de que no pasará "ni una" si no hay transparencia y rendición de cuentas de "las ayudas a los españoles, que no al Gobierno".

Según el líder del PP, esa comisión estará constituida por exministros, ex secretarios de Estado, ex directores generales de fondos, eurodiputados, diputados y senadores. "Cuando haya un atisbo de clientelismo, de arbitrariedad o de prácticas irregulares, el PP las denunciará porque lo que conocemos del real decreto es preocupante", ha avisado.