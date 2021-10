El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha nominado como secretario de Defensa al general Lloyd J. Austin III, que fue jefe del Comando Central antes de retirarse. Austin se convierte así en el primer afroamericano en comandar el Pentágono.

“Like President-elect Biden, General Lloyd Austin believes we have the strongest military in the world—and that we must lead not with the example of our power, but the power of our example. pic.twitter.com/6aKTyqtxkw “

"El general Austin comparte mi profunda creencia de que nuestra nación es más fuerte cuando nos guiamos no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo", ha indicado Biden en un comunicado.

Austin, de 67 años, fue jefe del Comando Central, encargado de las operaciones en Irak, Afganistán, Yemen y Siria, la mayoría de los países en los que Estados Unidos está en guerra. El general ocupó ese cargo entre 2013 y 2016, cuando se retiró del Ejército para incorporarse al sector privado.

"A lo largo de una vida de servicio dedicado, y en las muchas horas que hemos pasado juntos en la Sala de Situación de la Casa Blanca y con nuestras tropas en el extranjero, el general Austin ha demostrado un liderazgo, carácter y autoridad ejemplares", ha agregado el presidente electo.

“In the many hours we've spent together in the Situation Room and with our troops—I've witnessed General Austin's character.



He shares my belief that we are strongest when we lead not only by the example of our power, but by the power of our example. https://t.co/7TB9X12sjL“