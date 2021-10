El anuncio de que la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech tiene una efectividad superior al 90% ha inaugurado una nueva etapa en la pandemia. La pregunta ya no es si será posible el desarrollo de una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19, sino cuándo podrá comenzar a administrarse, dentro de un horizonte cada vez más real y cercano. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, augura que en mayo de 2021 habrá "un porcentaje importante de la población española" inmunizado contra la nueva enfermedad.





La Comisión Europea acaba de autorizar al acuerdo alcanzado con estas dos compañías para que los Estados miembros puedan adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna. España se beneficiaría inicialmente de unos 20 millones de dosis, que servirían para inmunizar a 10 millones de personas (la vacunación se realiza a doble dosis), y que se distribuirían de forma gratuita en el Sistema Nacional de Salud, dentro de un proceso que se prevé dilatado y que con bastante probabilidad se dirigirá primero a los grupos de mayor riesgo, así como a los profesionales que están en contacto con ellos.





"Una cosa es que se tenga la vacuna y, otra, que se tengan dosis suficientes para vacunar a toda la ciudadanía que lo necesita", manifiesta a RTVE.es Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, quien advierte de que las campañas masivas "no se van a producir de un día para otro y van a requerir tiempo", por lo que apunta a "un horizonte razonablemente largo, aunque siempre dentro de 2021".

Un criterio de priorización, el de la vulnerabilidad, asumido en principio por expertos y autoridades sanitarias de todo el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha pedido a los gobiernos que los primeros en ser inmunizados sean las personas de grupos de riesgo y los trabajadores sanitarios. Igualmente, ha insistido en que las vacunas que puedan llegar durante esos primeros meses, en los que habrá mayor demanda que oferta, no deben almacenarse; advirtiendo a los países contra la idea de crear grandes reservas estratégicas que irían en perjuicio de una buena parte de la población mundial: "Una vacuna en la nevera no va a beneficiar a nadie".

Aunque la prudencia aconseja no intentar pronosticar plazos concretos, sobre todo teniendo en cuenta que ningún candidato ha finalizado todavía los ensayos clínicos , las propias autoridades sanitarias estiman que las primeras vacunaciones podrían arrancar en un plazo de tiempo relativamente breve: "a comienzos de 2021", según palabras del ministro Salvador Illa. Pero la de Pfizer/BioNTech no es la única opción de vacuna contra el coronavirus que está sobre la mesa en el horizonte más inmediato. También hay que contar con la posibilidad de la vacuna de Oxford/AstraZeneca , de la que Bruselas ha acordado el suministro de hasta 300 millones de dosis. España se habría asegurado más de 30 millones de dosis, y podría recibir una partida inicial de tres millones este mismo mes de diciembre o de enero .

Posible reticencia inicial

Pero también es probable que la futura vacuna contra la COVID tenga que hacer frente a un problema añadido: la reticencia inicial de una parte de la población. Según el barómetro especial de octubre 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi un 44% de los españoles no estarían dispuestos a vacunarse inmediatamente. Sin embargo, los expertos confían en que este porcentaje descienda significativamente según se vayan produciendo las primeras vacunaciones y se ponga de manifiesto la eficacia y la seguridad de los nuevos fármacos.



"La alternativa a no vacunar es el dolor, el sufrimiento, los fallecimientos, los ingresos en UCI, que el paro siga desbocado, que haya muchos trabajadores en ERTE… Y caer en todo esto, simplemente por temor a un posible, remoto y leve efecto secundario de la vacuna es, cuando menos, muy poco solidario, y desde luego es un acto muy poco asociado a la evidencia y al conocimiento", afirma Amós García Rojas.



Este epidemiólogo confiesa que, en cuanto pueda, él mismo va a ser "el primero que se va a vacunar", ya que reúne algunos de los requisitos más importantes, como ser sanitario y tener más de 60 años. "No tengo ninguna duda. Me voy a poner en primera fila para recibir la vacuna", asegura sin vacilar.