Este año RTVE participa en tres interesantes documentales presentados en la Seminci de Valladolid, que están centrados en escritores: Palabras para un fin del mundo (sobre Unamuno), Anatomía de un dandy (en torno a la figura de Francisco Umbral) y El tiempo robado, que reivindica la obra y la figura de un poeta menos conocido pero igual de interesante: Tomás Salvador González (1952-2020), creador de la ‘poesía para ser mirada’.

Juan Carlos Rivas, uno de los redactores veteranos de Días de Cine y autor de cortos y mediometrajes documentales como Operación Miguelete (1981), es el autor del documental. “Tomás Salvador y yo fuimos amigos durante ocho años y yo descubrí que era un gran poeta cuando murió -confiesa-. Eso demuestra su inmensa discreción. Era un hombre que no buscaba el éxito a cualquier precio. Cuando falleció sus amigos decidimos hacerle un homenaje que ha tomado forma en este documental, que espero que sirva para que la gente lo descubra, porque fue muy grande”.

“Y sin embargo él no adquirió esa trascendencia en la escena pública -continúa-, porque no perseguía los fastos de la cultura ni estaba dispuesto a renunciar a su sencilla forma de vida, ni acudir a los cenáculos en los que hay que figurar para poder llegar al éxito. Sobre todo le gustaba disfrutar de la vida, la conversación, la palabra…. La película es un homenaje a un escritor desconocido, a un ser humano excepcional y a su fascinación por las palabras. Y pretende que deje de ser desconocido”.

‘Poesía para ser vista’

“Tomas era lento, desesperadamente lento”, asegura uno de los entrevistados del documental. “Era muy detallista, muy perfeccionista -asegura Rivas-. Se tomaba las cosas con mucho tiempo. Él solo escribió una novela (El territorio del mastín), que era absolutamente extraordinaria, y la muerte impidió que terminara la segunda, que había empezado en 2010. Desgraciadamente nunca la podremos leer. Solo existe el manuscrito, que me gustaría transcribir algún día. Pero habiendo leído su primera novela, que es su obra que más me gusta. Me encantaría poder descubrir ese último trabajo”.

Aunque solo concluyera una novela, en el campo de la poesía visual Tomás Salvador tiene una obra extensísima. “Tomás era un empedernido lector del Diario 'El País' -nos explica Rivas-, lo compró desde el nacimiento del periódico hasta el último día de su vida y se lo leía de cabo a rabo, detenidamente. Y una vez que el periódico había muerto en sus manos le daba una nueva vida rescatando recortes de titulares, de imágenes, con los que elaboraba una obra gráfica que presenta como un cuadro, con la técnica del collage, y que él llamaba ‘poesía para ser vista’”.

“Esta poesía visual nos puede recordar a lo que vimos ya en el manifiesto surrealista, a principios del Siglo XX -continúa Rivas-. Pero a diferencia de los surrealistas, Tomás no trabajaba con la improvisación ni el azar. Medía cada frase de las que robaba del periódico para que, al combinarlas, se convirtiesen en un poema. A veces también creaba poemas sin palabras, ya que se componían únicamente de imágenes”