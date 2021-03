La Academia de Cine ha anunciado este martes que la 35 edición de los Premios Goya se celebrará el sábado 27 de febrero de 2021 y ha señalado que de esta forma la institución "mantiene su calendario".

La Academia añade que "próximamente" informará de los detalles de la gala en la que se entregarán los Goya, entre ellos la ciudad que la acogerá el año próximo.

La decisión ha sido anunciada tras una reunión virtual que ha mantenido hoy la junta directiva de la institución que preside Mariano Barroso para evaluar la situación tras la pandemia del coronavirus, que ha alterado el calendario internacional de estrenos y ceremonias.

No obstante, no ha dado más detalles sobre la ciudad en la que se celebrará la ceremonia de entrega de estos galardones, que en las pasadas dos ediciones se ha celebrado fuera de Madrid: en 2019 se celebró en Sevilla y este año se entregaron en Málaga.

Este año podrán competir películas estrenadas online

Hace unos días la Academia de Cine publicaba las Bases de los 35 Premios Goya que, como novedad, las bases incluyen la regulación del tiempo de los agradecimientos en la ceremonia de ocho categorías, en las que no podrá subir más de una persona al escenario

Las bases confirman el anuncio de que este año, por primera vez y de forma excepcional, se aceptan películas estrenadas online entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con estreno previsto en salas, pero que no pudo ser por la COVID-19. Además, también por primera vez, se limita el envío de materiales promocionales para favorecer ediciones más sostenibles.

Asimismo, se contempla una situación hasta ahora no regulada en la categoría de Mejor Dirección Novel, y que supone que podrán optar este galardón no sólo las óperas primas de los directores o directoras, sino que podrá aceptarse un segundo largometraje si el primero fue codirigido con uno o más directores, a excepción de que ya haya sido candidato a Dirección Novel por la película codirigida.

En cuanto a los documentales y cortometrajes, se establece que en la primera ronda de votaciones se incluya a los académicos de la Especialidad de Documental en el sistema mixto de votación para las Películas Documentales y los Cortometrajes Documentales.