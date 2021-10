"La gente se preocupa por si se puede tomar una cerveza en una terraza, pero a mí el confinamiento me supone la ruina". Esther Guerrero tiene un negocio de manicura en Zaragoza y ha colgado el cartel de "se traspasa": se centra en salvar el negocio de cerrajería metálica de su marido, con 15 trabajadores, en serio peligro por esta crisis sanitaria.

Lo peor, dice, es la incertidumbre, no saber cuándo podrán trabajar y si será demasiado tarde para el negocio: ni en la Fase 1 ni en la 2 está permitido hacer obras en domicilios particulares habitados si no son urgentes.

La gente le llama para cambiar ventanas, o poner las mosquiteras, que las quieren ahora para el verano. "Es absurdo que yo me pueda reunir con diez personas que vete a saber qué han hecho y no puedan entrar dos trabajadores a una casa y decir 'quédese en la cocina mientras coloco la ventana'. En una mañana terminan, y con sus mascarillas y todas las medidas de higiene", cuenta con indignación.

Electricistas, pintores, albañiles... son muchos los autónomos que aún no pueden retomar su actividad. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que solo el 60% ha vuelto a abrir en estas primeras semanas de desescalada (incluyendo un 22% que no han llegado a cerrar por pertenecer a sectores esenciales). Y más de medio millón de autónomos podrían cesar su actividad este año si no se prolongan las ayudas por cese de actividad, al menos, hasta el 30 de junio.

Bajar el margen Mari Carmen Nombela atiende con sus tres empleadas el centro de estética Pinzas, en el barrio de Vallecas de Madrid. Hace dos semanas retomó la actividad a pleno rendimiento. "Estamos a destajo, es temporada alta para nosotras" nos cuenta su hija Susana, que trabaja con ella. Aun así han perdido mucho trabajo en Semana Santa por las bodas y comuniones que no se van a celebrar. Las cuatro trabajadoras del centro de estética Pinzas, en Vallecas (Madrid). Las medidas de seguridad incrementan el gasto del centro. MAMEN MARTÍNEZ Las clientas de toda la vida han vuelto "porque les damos confianza. Algunas mayores son las que no vienen", explica Susana. Tienen lista de espera porque no pueden atender el mismo número de clientas que antes, "depilar con guantes es complicado. Y hay que desinfectarlo todo entre una clienta y otra". El negocio aguanta "de momento", pero ha bajado mucho el margen: "Llevamos gastadas cinco cajas de cien guantes. Las mascarillas que usamos son FFP2, que son 7,50 euros cada una, tenemos dos para poder desinfectarlas. Y los geles hidroalcohólicos, los desinfectantes... Es una locura de gasto", explica Susana. Cree que lo malo vendrá en octubre: siempre baja la actividad, pero además teme un repunte de COVID-19. "Qué difícil nos lo están poniendo: primero la crisis de 2008 y ahora esto. Mi marido ha cesado. Trabajaba organizando eventos y desde enero nada. Y al menos en un año ni convenciones, ni nada", lamenta Susana.