La 62ª edición de los premios de la Academia de la Grabación ha tenido un nombre propio: Billie Eilish. El evento, que se ha celebrado este domingo en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos), ha visto cómo la joven, con 18 años recién cumplidos, subía hasta en cuatro ocasiones al escenario a recoger los galardones más importantes de la ceremonia: como mejor nuevo artista, y como autora de la canción, la grabación del año y el álbum del año.

La cantante acabó por quedarse sin palabras al final de la gala y decidió recoger el último de estos, por la canción bad guy, junto a su hermano y productor Finneas. No es para menos, pues ha batido el récord como la premiada más joven de la historia en las cuatro categorías.

Al ganar el gramófono al álbum del año (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), su hermano recordó que ese aclamado trabajo, su debut discográfico, fue concebido en un cuarto de su vivienda familiar. Él se hizo con los premios a productor del año y al álbum con mejor ingeniería. Junto con el galardón a mejor álbum de pop vocal, ambos suman un triunfo en siete categorías.

Una gala marcada por Kobe Bryant Los Grammy comenzaron como una fiesta en el Staples Center, pero quedó ensombrecida por el fallecimiento en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto y estrella angelina Kobe Bryant. La maestra de ceremonias por segunda vez consecutiva, Alicia Keys, ha querido homenajearlo nada más empezar la gala. "Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música. Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo". "Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos a un héroe", añadió la cantante. Keys resumió que todos en esta velada están "con el corazón roto" y pidió al público presente en los Grammy que guardara un momento de reflexión y recuerdo por esta desaparecida leyenda del baloncesto. "Nunca, ni un millón de años, habríamos imaginado que tendríamos que empezar el show así", admitió la artista. Por ello, junto a Boyz II Men, entonaron una emotiva It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Previamente, la cantante Lizzo, una de las que opta a más nominaciones, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la gala con la actuación inicial, se acordó también de Bryant: "Esta noche es para Kobe". La maestra de ceremonias, Alicia Keys, junto al grupo Boyz II Men, cantan durante la inauguración de la 62ª edición de los Premios Grammy tras la muerte del jugador de baloncesto Kobe Bryant. AFP Robyn Beck/AFP

Rosalía no se marcha de vacío La cantante española Rosalía ha ganado el Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum El mal querer. La artista se ha impuesto a los también nominados X 100PRE de Bad Bunny, Oasis de J Balvin y Bad Bunny, Indestructible de Flor De Toloache, y Almadura de iLe. Rosalía se ha mostrado muy emocionada sobre el escenario y ha dado un discurso en el que ha combinado español, catalán e inglés. "Mil gracias. Y felicidades a todos los otros nominados. Realmente os admiro. Es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros", ha dicho. "AAAAAAAAAAAAAAH gané el primer Grammy de la @RecordingAcad ��������������������❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/bUGv6tcwdc" — R O S A L Í A (@rosaliavt) January 26, 2020 Rosalía ha reconocido también que era "un honor" recibir este premio, pero que, lo que le verdad le emocionaba, era poder actuar en directo en los Grammy "con una actuación inspirada en el flamenco". "Esto significa mucho para mí", ha asegurado la cantante, quien ha agradecido, asimismo, a quienes han "abrazado" su proyecto. En su actuación, combinó su gusto por las raíces españolas con su interés por la fusión urbana. "Para mí es algo a celebrar que podamos hacer una actuación con músicos que vienen de España, que son flamencos, con una coreografía inspirada en el flamenco... Tengo muchas ganas", añadió. No obstante, la artista ha tenido que ver cómo Eilish le arretaba el otro premio al que optaba, el de mejor artista nuevo. 27.01.2020 La cantante americana Billie Eilish, proclamada como ganadora de los Grammy, posa con sus galardones como mejor nuevo artista, autora de la canción, grabación del año, álbum del año y álbum pop.

27.01.2020 La cantante Lizzo, ganadora de los premios por mejor performance pop solista", mejor performance tradicional R&B y mejor álbum de urbano contemporáneo, posa con sus galardones en la 62ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles.