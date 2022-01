La justicia de Arabia Saudí ha condenado a muerte a cinco personas por el asesinato y desaparición del periodista Jamal Khashoggi en octubre del año pasado en el consulado saudí de Estambul, si bien los tres acusados de mayor rango han sido absueltos y no se menciona al príncipe heredero Mohammed bin Salman, al que la comunidad internacional apunta como instigador del crimen.

Además de los tres sentenciados a muerte, otras tres personas han sido condenadas por encubrimiento a un total de 24 años en prisión, según ha explicado el portavoz de la Fiscalía, que ha sido el encargado de informar de la sentencia.

En el juicio se investigaba a once personas y los otros tres acusados, los de más alto rango, han sido absueltos por "falta de pruebas". Se trata de Saud al Qahtani, exasesor del príncipe heredero Mohammed bin Salman; el exnúmero dos de los servicios de Inteligencia, general Ahmed al Assiri; y el cónsul saudí en Estambul, Mohamed Al Otaibi.

El portavoz de la Fiscalía ha asegurado que familiares del periodista, sus hijos y representantes de Turquía han asistido a las sesiones del juicio, que se ha desarrollado a puerta cerrada.

Muerte no premeditada

Los cinco condenados a muerte lo son por su participación directa en el asesinato de Khashoggi. No obstante, la Fiscalía considera que la muerte del periodista no fue "premeditada" porque la víctima y sus ejecutores no estaban "enemistados".

La Fiscalía aseguró en noviembre que Qahtani había discutido las actividades de Khashoggi con el equipo que después le asesinó antes de de que el periodista entrara en el consulado. Qahtani actuaba en coordinación con Assiri, quien había ordenado que Khashoggi fuera repatriado al reino. En cambio, el negociador sobre el terreno decidió matarlo. Assiri ha sido absuelto tras ser acusado, mientras que Qahtani ha sido investigado pero no ha llegado a ser acusado por falta de pruebas.

Khashoggi, un periodista crítico moderado con el Gobierno saudí que colaboraba con el diario estadounidense The Washington Post, entró el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul y nunca salió vivo. Según la hipótesis manejada por los investigadores de la policía de Turquía, Khashoggi fue asesinado al poco de entrar en la delegación y su cuerpo desmembrado.

La muerte del periodista causó una gran polémica internacional por la presunta participación del gobierno saudí. En junio, la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales señaló directamente a Mohamed bin Salman por el crimen, y el Senado de Estados Unidos acusó en diciembre al príncipe heredero.