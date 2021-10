La misión, instigada por la Agencia Espacial Europea (ESA), anunció que el proyectil orbitará a 700 kilómetros de la Tierra y ahondará en el estudio de los exoplanetas, ubicados fuera de nuestro sistema solar. Otros descubrimientos relacionados con estos planetas extrasolares han arrojado luz en otros focos de investigación, como la formación propia de estos cuerpos celestes.

En este caso, la ESA ha informado de que Cheops empezará a enviar datos aproximadamente en un mes. El objetivo principal es averiguar si los exoplanetas tienen atmósferas, si son cuerpos rocosos y hasta si disponen de agua. La misión durará entre tres años y medio y cinco, y en el mundo científico todos se hayan "esperanzados". La institución también se ha hecho eco del lanzamiento en Twitter.

“Launch of #Soyuz VS23 with #Cheops and #OPSSAT, at 08.54 GMT (09.54 CET) on 18 December. Continue watching on #ESAwebTV at https://t.co/e2JsZ198Xc



(pic: ESA/@CNES/@Arianespace) @esascience @ESA_CHEOPS @esaoperations pic.twitter.com/s48OCDZmiV“