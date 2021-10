La Guardia Civil ha encontrado en Fuenlabrada (sur de Madrid) un vehículo robado este lunes en Collado Villalba (norte de Madrid) dentro del cual permanecía en buen estado una bebé de once meses que viajaba en su interior. El ladrón ha abandonado el vehículo con la niña dentro, más de una hora después del robo. Antes había bajado del coche al hermano mayor de la bebé, de cuatro años, muy cerca del lugar de la sustracción.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que el presunto ladrón es un hombre de alta estatura, con barba, de unos cuarenta años de edad, y que huyó en dirección Madrid, pero el vehículo apareció en Fuenlabrada, a unos 70 kilómetros del lugar del robo.

El ladrón se había llevado el coche de las puertas del colegio Antonio Machado de la localidad de Collado Villalba, hacia las 8:55 horas, con los dos niños dentro. La madre había aparcado en la puerta de casa de los abuelos, que está justo enfrente del colegio del niño. Bajó para llamar al telefonillo y dejó el coche en marcha. Entonces un hombre la empujó contra la puerta y se llevó el vehículo. La mujer corrió detrás del coche pero no pudo hacer nada.

La madre ha sido atendida con una fuerte crisis de ansiedad. Los familiares han señalado que todo ha sido "un susto tremendo". "Nos hemos vuelto locas y la madre no paraba de gritar 'Quiero a mi hija o si no me mato'", han relatado. Creen que se ha tratado de un robo pero no entienden cómo ha podido llevarse el coche con los niños dentro.

03.37 min La alcaldesa de Collado-Villalba cree que "el ladrón ha soltado el coche cuando ha visto que había un bebé dentro" - Escuchar ahora