'Las distancias', el colapso del relato generacional 'millenial'

No hay espejo más preciso que los amigos: un reflejo que muchas veces devuelve lo que no deseamos en nuestro retrato. Las distancias, la película triunfadora del último Festival de Málaga y una de las grandes películas españolas de 2018, explora esa idea bajo la dirección de Elena Trapé. Con la participación de RTVE en la producción, se estrena en salas el 7 de septiembre.

Inverno en Berlín. Comas (Miki Esparbé), uno de tantos jóvenes náufragos de la crisis, cumple 35 años. Cuatro amigos de la época universitaria acuden por sorpresa para celebrar el cumpleaños. Solo que Comas no tiene interés alguno. Así arranca una exposición cruda del final de la amistad.

Y también una crónica del invierno del descontento millenial: aunque no se subraye explícitamente, Las distancias también un fresco casi sociológico de las contradicciones de los nacidos en los 80. Una generación quebrada entre las expectativas creadas y las frustraciones reales, que tiene que redefinir, in medias res, el relato de su vida.

Al margen del acierto argumental, Las distancias es una narración soberbia que Trapé hace avanzar a través de gestos, silencios y miradas de sus actores: Alexandra Jiménez, Bruno Sevilla, María Ribera, Isak Férriz y Miki Esparbé.

Estudia, trabaja y vivirás mejor que tus padres

“Es un retrato generacional en el sentido que cuando éramos adolescentes nos vendieron que si estudiabas una carrera y tenías aspiraciones, trabajando podrías conseguir todo”, desarrolla Esparbé (Manresa, 1983). “Y eso no es así. Hay demasiados condicionantes para que eso suceda. Cuando a mis padres les planteé que quería hacer interpretación me dijeron que hiciera una carrera convencional. Y la hice. Había mucho miedo a no estudiar”.

Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980) apunta a la responsabilidad individual en cualquier tipo de ansiedad. “La película habla de cómo se responsabiliza al otro. La mayoría de los personajes echa balones fuera sobre su fracaso. Y cuando se quedan solos se dan cuenta de que ellos son los únicos responsables. No de sus circunstancias, sino de cómo deciden gestionarlas”.

Bruno Sevilla (Almería, 1985) añade: “Me reconozco en lo frívolo y en esa tristeza de las expectativas que a los veintitantos se van a la mierda. O sea, esa sensación de progresión natural en la que de pronto te quedas en una meseta. ¿Es esto y ya? La película habla de eso con mucha inteligencia.