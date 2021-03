ETA ha emitido un comunicado este viernes pidiendo al gobierno francés la apertura de un nuevo "diálogo directo" sobre las consecuencias del conflicto, en el que el Estado francés está "directamente" implicado, según la organización terrorista.

"Los ciudadanos vascos esperan que el gobierno francés responda positivamente a la posibilidad de poner fin definitivamente a las consecuencias del conflicto, entablando para ello conversaciones directas con ETA", reza el comunicado enviado a France Presse por ETA. La organización terrorista anunció el pasado 20 de octubre el abandono definitivo de su actividad armada llamando a los Gobiernos de Madrid y París al diálogo.

Desde entonces, el presidente Mariano Rajoy ha descartado cualquier diálogo con la organización terrorista mientras no entregue las armas. "Con ETA no hay nada que decir, no hay manera de hablar acerca de las consecuencias de un conflicto que no ha existido", comentó Rajoy.

En rueda de prensa conjunta junto al presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, -la primera desde que es presidente del Gobierno- Rajoy ha agradecido el apoyo de París en la lucha contra ETA. Y ha aprovechado para subrayar que aunque él ya dijo, el pasado 20 de octubre, que le parecía "muy bien el anuncio de cese definitivo" de la violencia por parte de ETA, "el Estado de Derecho no están en suspenso ni en Francia ni en España". "Mientras ETA siga existiendo, es una organización terrorista y sus miembros son miembros de una organización terrorista", ha advertido. Sobre las detenciones de este fin de semana, Rajoy ha subrayado además que los detenidos iban armados y "habían hecho acopio de explosivos y pistolas" en las últimas fechas.